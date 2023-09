iPhone 15 के साथ नहीं हो पाएगा 'खेल', Apple ने बॉक्स में लगा दिया स्पेशल लेबल

iPhone 15 सीरीज की सेल ऑनलाइन शुरू हो गई है। ऐसे में अब फेक डिवाइस डिलीवर होने खतरा मंडराने लगा है। हालांकि, अब Apple ने इस समस्या को खत्म करने के लिए आईफोन 15 सीरीज के बॉक्स पर खास लेबल लगाया है, जिससे आप आसानी से फोन की पहचान कर सकेंगे। इससे फेक आईफोन (iPhone) की डिलीवरी को रोकने में मदद मिलेगी। यह जानकारी 9टू5 मैक की एक रिपोर्ट से मिली है।

रिपोर्ट में बताया गया कि Majin Bu नाम के X (Twitter) यूजर ने अपने अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की है, जिसको देखने से पता चला कि iPhone 15 के बॉक्स पर लेबल लगा है, जिसे UV लाइट के जरिए देखा जा सकता है। इनके जरिए ग्राहक पहचान सकेंगे कि उनका आईफोन असली है या नहीं।

The boxes of the new iPhone 15 are equipped with a security system that displays holograms under a UV light. This is a measure introduced by Apple to recognize real boxes and prevent people from being scammed pic.twitter.com/oBhQoc5IDI

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 21, 2023