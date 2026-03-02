comscore
ENG
  • Home
  • News
  • Ipad Air 2026 Launched In India With M4 Chip 11 Inch And 13 Inch Display Price And Specifications

iPad Air (2026) लेटेस्ट M4 चिप और 11 इंच-13 इंच स्क्रीन साइज के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत

IPad Air 2026 को Apple ने iPhone 17e के साथ भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। इस टैब में आपको लेटेस्ट M4 चिप व 11-13 इंच के दो स्क्रीन ऑप्शन जैसे फीचर्स मिलेंगे। यहां जानें कीमत।

Published By: Manisha | Published: Mar 02, 2026, 09:12 PM (IST)

iPad Air M4
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

iPad Air (2026) को iPhone 17e के साथ भारत समेत ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। फीचर्स की बात करें, तो Apple कंपनी ने आईपैड को दो स्क्रीन साइज में पेश किया है, जिसमें 11 इंच और 13 इंच के मॉडल्स मौजूद हैं। इसके अलावा, इनमें आपको Wi-Fi + Cellular और Wi-Fi only के भी दो ऑप्शन मिलेंगे। कंपनी ने इसमें Apple M4 चिप दी है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 13MP बैक कैमरा व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए 12MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। टैब की बैटरी 36.59Wh की है, जो कि सिंगल चार्ज पर 10 घंटे तक की वेब ब्राउजिंग प्रोवाइड करता है। आइए जानते हैं टैब की कीमत और खूबियां। news और पढें: iPhone 17e का इंतजार खत्म, 48MP कैमरा और A19 चिप के साथ भारत में हुआ लॉन्च

iPad Air (2026) With M4 Chip Price in India, Availability

iPad Air (2026) के 11 इंच मॉडल की कीमत 64,900 रुपये है। यह दाम टैब के 128GB स्टोरेज वेरिएंट्स का है। वहीं, 256GB स्टोरेज की कीमत 74,900 रुपये और 512GB स्टोरेज की कीमत 94,900 रुपये है। इसका टॉप 1TB स्टोरेज मॉडल 1,14,900 रुपये में आया है। Wi-Fi + Cellular कनेक्टिविटी पाने के लिए आपको 15000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। news और पढें: iPhone 16e हुआ सस्ता, सिर्फ यहां मिल रहा यह धमाकेदार डिस्काउंट

13 इंच 13-inch iPad Air (2026) मॉडल की बात करें, तो इसकी शुरुआती कीमत 84,900 रुपये है। 256GB स्टोरेज की कीमत 94,900 रुपये व 512GB स्टोरेज की कीमत 1,14,900 रुपये है। इसका 1TB मॉडल 1,34,900 रुपये में पेश किया गया है। वहीं, Wi-Fi + Cellular मॉडल के लिए आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। news और पढें: 2 मार्च को Apple देगा बड़ा सरप्राइज, ये नए प्रोडक्ट्स हो सकते हैं लॉन्च

iPad Air (2026) With M4 Chip Specifications

फीचर्स की बात करें, तो टैब में 11 इंच व 13 इंच के दो स्क्रीन साइज पेश किए गए हैं। इसके अलावा, इसमें M4 चिप मिलती है। कंपनी ने इसमें 12GB RAM व 1TB स्टोरेज मॉडल मिलता है। इसके साथ Apple Pencil Pro सपोर्ट मौजूद है। फोटोग्राफी के लिए इसमें सिंगल बैक कैमरा 12MP का है, जिसके साथ 5x digital zoom मिलेगा। वहीं, सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने इसमें 12MP का फ्रंट कैमरा दिया है।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

iPad Air (2026) कनेक्टिविट के लिए इसमें C1X cellular model, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, और N1 नेटवर्किंग चिप मौजूद है। कंपनी ने इसमें 36.59Wh बैटरी दी है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि यह सिंगल चार्ज पर 10 घंटे तक का वेब ब्राउजिंग प्रोवाइड करने वाला है।