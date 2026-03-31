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क्या Apple का Hide My Email फीचर आपके ईमेल को पूरी तरह सुरक्षित रखता है? जानिए सच्चाई

Apple का Hide My Email फीचर iCloud+ में मौजूद है और यह आपके असली ईमेल को ऐप्स और वेबसाइट्स से छुपाने में मदद करता है। यह स्पैम कम करता है और प्राइवेसी बढ़ाता है लेकिन ध्यान रहे, यह फीचर आपको पूरी तरह Anonymous नहीं बनाता और कानूनी मामलों में ट्रेस किया जा सकता है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 31, 2026, 06:41 PM (IST)

Apple mail

photo icon Apple’s Hide My Email Works for Apps, Not for Legal Requests

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Apple ने iCloud+ के तहत Hide My Email नाम का फीचर पेश किया है, जो यूजर्स को उनके असली ईमेल को छिपाने में मदद करता है। इस फीचर के जरिए आप एक रैंडम Email Address बना सकते हैं, जो आपके असली ईमेल पर मैसेज फॉरवर्ड कर देता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आप अपने असली ईमेल को ऐप्स और वेबसाइट्स के साथ शेयर न करें। इससे स्पैम ईमेल कम आते हैं और आपकी प्राइवेट इनबॉक्स सुरक्षित रहती है। आमतौर पर यह फीचर रोजमर्रा की प्राइवेसी के लिए काफी यूजफुल माना जाता है। news और पढें: Apple के नए iOS 26.3 में मिलेंगे नए वॉलपेपर ऑप्शन, अब लॉक स्क्रीन दिखेगी और भी स्टाइलिश

Hide My Email फीचर कितनी सुरक्षित है और क्या कानूनी रूप से ट्रेस किया जा सकता है?

हालांकि हाल ही में सामने आए एक रिपोर्ट के अनुसार यह फीचर आपको पूरी तरह Anonymous नहीं बनाता। Court Documents के मुताबिक, Apple ने कुछ मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत यूजर्स की जानकारी को अधिकारियों के साथ शेयर किया है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई कानूनी अनुरोध आता है, तो Apple रैंडम ईमेल को आपके असली अकाउंट से जोड़ सकता है, यानी ऐप्स और वेबसाइट्स आपके असली ईमेल को नहीं देख पाएंगे लेकिन कानून के तहत अधिकारी इसे ट्रेस कर सकते हैं।

Hide My Email का असली काम क्या है?

यहां समझना जरूरी है कि Hide My Email फीचर का मकसद यूजर्स को ट्रैकिंग, स्पैम और थर्ड-पार्टी डेटा कलेक्शन से बचाना है, न कि कानूनी जांच से। Apple अभी भी कुछ यूजर्स जानकारी स्टोर करता है जैसे कि नाम, अकाउंट डिटेल्स, लिंक्ड ईमेल और बिलिंग जानकारी। अगर कोई वैध कानूनी अनुरोध आता है तो यह जानकारी शेयर की जा सकती है। इसके अलावा सामान्य ईमेल सुरक्षा पूरी तरह से End-to-end Encrypted नहीं होती, इसलिए इसे ट्रेस किया जा सकता है। यही वजह है कि सुरक्षित मैसेजिंग ऐप्स जैसे Signal फेमस हो रहे हैं, जो यूजर्स को बेहतर प्राइवेसी सुरक्षा देते हैं।

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क्या Hide My Email फीचर के इस्तेमाल को लेकर सतर्क रहना चाहिए?

यूजर्स को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस फीचर को सही से समझना जरूरी है। Hide My Email वही काम करता है जिसके लिए इसे बनाया गया है, यह आपके असली ईमेल को ऐप्स, वेबसाइट्स और मार्केटिंग कंपनियों से छुपाता है। यह फीचर खासतौर पर स्पैम और ट्रैकिंग से बचाने के लिए है, न कि कानूनी मामलों में पूरी सुरक्षा देने के लिए, यानी अगर कोई लीगल जांच होती है, तो यह आपको पूरी तरह Anonymous नहीं रखता। इसलिए इसका सही फायदा तभी मिलेगा, जब आप इसके फायदे और लिमिटेशन दोनों समझेंगे। Apple के प्राइवेसी फीचर्स काफी मददगार हैं, लेकिन ये आपको 100% Anonymous रखने का वादा नहीं करते।