Apple ने iOS 26.3 अपडेट किया जारी, Android से iPhone में डेटा ट्रांसफर अब आसान!

Apple ने iPhone यूजर्स के लिए नया iOS 26.3 अपडेट जारी कर दिया है। इस अपडेट में कई नए फीचर्स और सुधार आए हैं। खास बात यह है कि अब Android से iPhone में डेटा ट्रांसफर करना पहले से आसान हो गया है। साथ ही Apple Music में भी नए बदलाव किए गए हैं। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 12, 2026, 11:19 AM (IST)

untitled - 2026-02-12T094749.984
Apple ने हाल ही में iPhone के लिए iOS 26.3 अपडेट जारी किया है। यह अपडेट iPhone 11 और उसके बाद के मॉडल्स के लिए उपलब्ध है। यह iOS का तीसरा बड़ा अपडेट है, जो पहली बार पिछले साल सितंबर में लॉन्च हुआ था। अपडेट को पहले डेवलपर और पब्लिक बीटा में टेस्ट किया गया और अब यह स्टेबल वर्जन के रूप में सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध है। iOS 26.3 में कई नई सुविधाएं शामिल हैं, जिनमें सबसे खास है आसानी से Android से iPhone में डेटा ट्रांसफर करना। news और पढें: Apple ने iOS 26.2 किया लॉन्च, जानें कैसे करें अपडेट, क्या मिलेंगे फीचर्स और किन बातों का रखें ध्यान

Android से iPhone डेटा ट्रांसफर की नई सुविधा

iOS 26.3 अपडेट के साथ Apple ने Android से iPhone में डेटा ट्रांसफर करने का नया तरीका पेश किया है। अब यूजर अपने पुराने Android फोन से ऐप्स, मैसेज, नोट्स, पासवर्ड, फोन नंबर, फोटो और बाकी डेटा सीधे iPhone में ट्रांसफर कर सकते हैं, बिना Apple और Google के अलग-अलग ऐप डाउनलोड किए। हालांकि MacRumors की रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रक्रिया पूरी तरह सरल नहीं है और Apple ने इसे ज्यादा प्रमोट भी नहीं किया है। इसका मतलब है कि नए iPhone पर डेटा ट्रांसफर करने में अभी भी कुछ तकनीकी चुनौतियां हो सकती हैं। news और पढें: Apple का नया iOS 26.2 अपडेट जल्द होगा लॉन्च, iPhone में मिलेंगे नए लॉक स्क्रीन इफेक्ट्स और स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन जैसे फीचर्स

Apple Music ऐप में अब कौन-कौन सी नई सुविधाएं आई हैं

iOS 26.3 अपडेट में Apple Music App के लिए भी नए बदलाव किए गए हैं। अब Favorite Songs की प्लेलिस्ट Top Picks सेक्शन में होम पेज पर दिखेगी, जिससे यूजर अपनी पसंदीदा गानों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अब ट्रैक के Offline Lyrics डाउनलोड कर सकते हैं और इंटरनेट कनेक्शन न होने पर भी उन्हें देख सकते हैं। यह फीचर उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल है जो अक्सर बिना इंटरनेट के म्यूजिक सुनते हैं। news और पढें: Apple iOS 26.2: दिसंबर में आने वाला है बड़ा अपडेट, जानें टाइमलाइन, फीचर्स और सपोर्टेड डिवाइसेज

iPhone में iOS 26.3 अपडेट कैसे इंस्टॉल करें

iOS 26.3 अपडेट में पिछले वर्जन में पाए गए कई बग्स को भी ठीक किया गया है, अगर आपका iPhone बीटा प्रोग्राम में था और आपने iOS 26.3 बीटा इंस्टॉल किया है तो आप स्टेबल वर्जन आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए iPhone की Settings ऐप खोलें, General > Software Update पर जाएं, अगर अपडेट उपलब्ध है तो Download & Install पर टैप करें और शर्तें स्वीकार करें। इंस्टॉल के दौरान आपका iPhone कई बार रिबूट हो सकता है। इस अपडेट के बाद iPhone यूजर्स नए फीचर्स का आनंद ले सकते हैं और अपने डिवाइस का अनुभव और बेहतर बना सकते हैं।