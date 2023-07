Infinix ZEROBOOK 13 लैपटॉप में 15.6 इंच का FHD डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, लैपटॉप 13th Gen Intel Core H-series (i9, i7, i5) प्रोसेसर से लैस है। इसके साथ 32GB RAM और 1TB स्टोरेज दी गई है। जानें दाम।

Infinix ZEROBOOK 13 सीरीज लैपटॉप को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो इनफिनिक्स के इस लैपटॉप में 15.6 इंच का FHD डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, लैपटॉप 13th Gen Intel Core H-series (i9, i7, i5) प्रोसेसर से लैस है। इसके साथ 32GB RAM और 1TB स्टोरेज दी गई है। साथ ही इसमें 70Wh की बैटरी दी गई, जिसके साथ 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

दाम की बात करें, तो Infinix ZEROBOOK 13 Core i5 के 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 51,990 रुपये है। Core i7 के 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 64,999 रुपये है। Core i7 के 32GB RAM + 1TB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 64,999 रुपये है। Core i9 के 32GB RAM + 1TB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 81,990 रुपये है। इसकी सेल 11 जुलाई से शुरू होगी।

It’s time to welcome the beast! The #Infinix #Zerobook is not for the faint of heart. This beast is designed for those who demand the best. With its powerful processor & sleek design, the Zerobook is the perfect laptop for anyone who wants to take their productivity to next level pic.twitter.com/VT2YT8WWiS

— Infinix India (@InfinixIndia) July 6, 2023