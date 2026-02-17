Live Updates

Feb 18, 2026, 15:46 PM India AI Impact Summit 2026 Day 3 AI Summit में दिखा ह्यूमनॉइड रोबोट ELIXIS-W AI रोबोट को AI Impact Summit में पेश किया गया। यह ह्यूमनॉइड (इंसान जैसा दिखने वाला) रोबोट ग्रेटर नोएडा की स्टार्टअप कंपनी Adverb ने बनाया है। खास बात यह है कि Reliance Jio ने इस कंपनी में 50% हिस्सेदारी खरीदी है। इस रोबोट में Jio की एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है।





Feb 18, 2026, 13:57 PM India AI Impact Summit 2026 Day 3 AI Impact Summit 2026 को 21 फरवरी तक बढ़ा दिया AI Impact Summit 2026 को 21 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। इस कार्यक्रम में उम्मीद से कहीं ज्यादा लोग पहुंचे। छात्रों, स्टार्टअप्स, नीति बनाने वाले अधिकारियों और विदेशों से आए मेहमानों की भारी भीड़ देखने को मिली। इसी वजह से आयोजकों ने तय किया कि कार्यक्रम को कुछ दिन और चलाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो सकें और AI से जुड़े विषयों पर चर्चा जारी रह सके। अधिकारियों ने साफ कहा है कि अब नए लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। केवल पहले से रजिस्टर्ड लोग ही कार्यक्रम में हिस्सा ले सकेंगे।





Feb 18, 2026, 13:21 PM India AI Impact Summit 2026 Day 3 India AI Impact Summit 2026: दिल्ली में PM Modi से मिले Google के CEO सुंदर पिचाई Sundar Pichai ने नई दिल्ली में आयोजित AI Impact Summit 2026 के दौरान प्रधानमंत्री Narendra Modi से मुलाकात की। यह मुलाकात उस समय हुई जब देश में पहली बार इतने बड़े स्तर पर Global AI Conference का आयोजन किया जा रहा है। समिट का आयोजन Google के CEO की मौजूदगी में नई दिल्ली के फेमस कन्वेंशन सेंटर Bharat Mandapam में किया गया है। यह कार्यक्रम 16 से 20 फरवरी तक चलेगा और इसमें 110 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य AI के क्षेत्र में Global Cooperation, Security और Development को बढ़ावा देना है।





Feb 17, 2026, 17:12 PM India AI Impact Summit 2026 Day 2 India AI Impact Summit 2026: मिसमैनेजमेंट से भरा रहा पहला दिन, आज अश्विनी वैष्णव ने मांगी माफी

India AI Impact Summit 2026 का पहला दिन प्रशासन के मिसमैनेजमेंट से भरा रहा। भारत मंडपम में पहले ही दिन इतनी भीड़ उमड़ गई कि कुछ घंटों के लिए पूरा एरिया खाली कराना पड़ा। इसी दौरान कई स्टार्टअप ने दावा किया कि उनके कई डिवाइस चोरी हो गए हैं। लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी नराजगी दिखाई। इन्हीं शिकायतों पर आज दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के दौरान यदि किसी को कोई परेशानी हुई है, तो वह माफी चाहते हैं। साथ ही उन्होंने आने वाले दिनों में सिस्टम को बेहतर बनाने पर जोर दिया





Feb 17, 2026, 16:44 PM India AI Impact Summit- Day 2AI Summit India 2026 Live Updates: Qualcomm ने पेश किए ह्यूमनोइड रोबोटिक्स तकनीकAI Summit India 2026 Live Updates: Qualcomm ने पेश किए ह्यूमनोइड रोबोटिक्स तकनीक AI Summit India 2026 Live Updates: Qualcomm ने पेश किए ह्यूमनोइड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी AI Summit 2026 में Qualcomm ने अपने रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया, जिसमें ह्यूमनोइड रोबोट्स भी शामिल थे। कंपनी ने बताया कि उनका रोबोटिक्स सिस्टम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कंपाउंड AI इंटीग्रेशन का पूरा सेट प्रदान करता है। इसका मतलब है कि रोबोट केवल मशीन नहीं हैं, बल्कि उन्हें स्मार्ट बनाने के लिए AI का इस्तेमाल किया गया है, जिससे वे इंसानों की तरह काम कर सकें। Qualcomm के मार्केटिंग लीड श्रेस्ता जैन के अनुसार, यह टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को आधुनिक और स्मार्ट रोबोटिक्स समाधानों की दिशा में ले जाएगी और कई क्षेत्रों में काम आने वाली है।





Feb 17, 2026, 14:55 PM India AI Impact Summit- Day 2 AI Summit India 2026 Live Updates: अश्विनी वैष्णव ने Deepfake technology के बढ़ते खतरों पर चिंता जताई AI Impact Summit 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने Deepfake technology के बढ़ते खतरों पर चिंता जताई। Deepfake वह टेक्नोलॉजी है जिससे किसी की असली तस्वीर या वीडियो को बदलकर झूठा कंटेंट बनाया जा सकता है। अश्विनी वैष्णव न कहा कि यह हर दिन बढ़ती हुई समस्या बन रही है और समाज को इसके नुकसान से बचाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने टेक कंपनियों के साथ इस पर संवाद शुरू कर दिया है और जल्द ही इसके लिए मजबूत नियम बनाए जाएंगे। इसका मकसद फर्जी वीडियो और धोखाधड़ी को रोकना है।





Feb 17, 2026, 13:28 PM India AI Impact Summit- Day 2 AI Summit India 2026 Live Updates: Union IT Minister Ashwini Vaishnaw ने कही ये बड़ी बात India AI Impact Summit 2026 के दौरान Union IT Minister Ashwini Vaishnaw ने कहा कि भारत आने वाले वर्षों में डेटा सेंटर क्षेत्र में 200 अरब डॉलर तक का निवेश करना चाहता है। उनका मानना है कि बेहतर डेटा सेंटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से भारत AI का बड़ा वैश्विक केंद्र बन सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को 'Trusted AI Partner' के रूप में देखा जा रहा है, खासकर ग्लोबल साउथ देशों के लिए। सस्ता, सुरक्षित और Growth-Focused AI Models अपनाकर भारत निवेश बढ़ाएगा और नई टेक्नोलॉजी को तेजी से लागू करेगा।





Feb 17, 2026, 12:44 PM India AI Impact Summit- Day 2 AI Summit India 2026 Live Updates: क्या Bill Gates AI Impact Summit 2026 में शामिल होंगे? AI Summit 2026 के दूसरे दिन एक बड़ी अपडेट सामने आई है। पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि Bill Gates India AI Impact Summit 2026 में शामिल नहीं होंगे लेकिन Gates Foundation ने साफ कर दिया है कि ये खबर गलत है। फाउंडेशन के प्रवक्ता ने बताया कि बिल गेट्स तय कार्यक्रम के अनुसार समिट में आएंगे और अपना मुख्य भाषण (कीनोट) भी देंगे। यह समिट नई दिल्ली के Bharat Mandapam में आयोजित हो रहा है। इस स्पष्टीकरण के बाद सभी अफवाहों पर विराम लग गया है और अब उनके संबोधन का इंतजार किया जा रहा है।





Feb 17, 2026, 12:41 PM India AI Impact Summit- Day 2 AI Summit India 2026 Live Updates: एयरटेल का AI प्लान टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने एआई समिट में अपना AI प्लान शोकेस किया है। कंपनी ने बताया कि वे कैसे अपने सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करेगी, जिससे यूजर्स की प्राइवेसी बनी रहेगी और डेटा सुरक्षित रहेगा।





Feb 17, 2026, 11:58 AM India AI Impact Summit- Day 2 AI Summit India 2026 Live Updates: AI Summit 2026 में बिहार के डिप्टी CM Samrat Choudhary ने क्या कहा AI Summit 2026 के दूसरे दिन बिहार के डिप्टी CM Samrat Choudhary ने कहा कि राज्य AI का इस्तेमाल कर ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य में योगदान दे रहा है। उन्होंने बताया कि बिहार ने AI को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई हैं और IIT Patna में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है। यहां नई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च और ट्रेनिंग दी जा रही है। उनके साथ केंद्रीय मंत्री Rajiv Ranjan और बाकी नेताओं ने बिहार पवेलियन का दौरा किया। बिहार का लक्ष्य है कि टेक्नोलॉजी के जरिए विकास और रोजगार बढ़ाया जाए।





Feb 17, 2026, 11:41 AM India AI Impact Summit- Day 2 AI Summit India 2026 Live Updates: AI समिट में स्पेशल सेशन होगा आयोजित

शिक्षा मंत्रालय एआई समिट के दूसरे दिन 'Pushing the Frontier of AI in India' नाम का सेशन आयोजित करने वाली है। इसका मुख्य उद्देश्य एआई होगा। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि कैसे इस तकनीक का उपयोग स्कूल व कॉलेज में किया जाएगा।





Feb 17, 2026, 11:26 AM India AI Impact Summit- Day 2 AI Summit India 2026 Live Updates: क्या ग्लोबल साउथ सिर्फ डेटा देने वाला क्षेत्र बनकर रह जाएगा? Council on Energy, Environment and Water के क्लाइमेट एक्सपर्ट अरुणाभ घोष ने AI Summit 2026 के दूसरे दिन एक अहम बात कही। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दौर में ग्लोबल साउथ यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे देशों को सिर्फ डेटा देने वाली जगह बनकर नहीं रहना चाहिए। अगर इन देशों से डेटा लिया जाता है, तो उन्हें उसका सही फायदा भी मिलना चाहिए। घोष ने बराबरी, पारदर्शिता और साझेदारी पर जोर दिया। उनका कहना है कि AI का विकास ऐसा होना चाहिए जिससे सभी देशों को समान अवसर और लाभ मिल सके, न कि केवल विकसित देशों को फायदा पहुंचे।



