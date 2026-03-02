MWC 2026: 400mm teleconverter के साथ Vivo X300 Ultra की पहली झलक, 17x तक मिलेगा ऑप्टिकल जूम

MWC 2026 (Mobile World Congress) का शानदार आगाज आज 2 मार्च से हो गया है। यह मेगा टेक इवेंट बार्सिलोना में आयोजित किया जा रहा है। इस इवेंट के दौरान विभिन्न टेक कंपनियां अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने पेश कर रही है। इसी दौरान Vivo ने अपने नेक्स्ट जनरेशन Vivo X300 Ultra स्मार्टफोन से पर्दा उठाया है। अभी यह फोन ऑफिशियली पेश नहीं किया गया है। फीचर्स की बात करें, तो खासतौर पर यह फोन फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी के लिए पेश किया जाने वाला है। कंपनी के प्रोडक्ट मैनेजर ने डिवाइस की ऑफिशियल दिखने वाली फोटो शेयर की है। इस तस्वीर में फोन का नया कैमरा डिजाइन व प्रोफेशनल एक्सेसरीज की झलक देखने को मिली है। और पढें: MWC 2026: Motorola Razr Fold और Edge 70 Fusion से उठा पर्दा, जानें कीमत और फीचर्स

Vivo X300 Ultra at MWC 2026

Vivo X300 Ultra के सबसे खास एक्सेसरी की बात करें, तो यह 400mm Vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra है। यह एक फिजिकल लेंस अटैचमेंट है, जिसको लेकर दावा किया गया है कि यह 17x ऑप्टिकल जूम डिलीवर करेगा। इन-सेंसर के जरिए यूजर्स जूम रेंज को 800mm या फिर 30x तक एक्सटेंड कर सकते हैं। कंपनी इसे क्रिएटर-फर्स्ट स्मार्टफोन कह रही है, जिसके साथ यूजर्स को एडवांस ऑप्टिक्स व वीडियो एक्सेसरीज मिलने वाले हैं। इसमें Grip handle, Cooling fan और External light सपोर्ट मौजूद है। और पढें: MWC 2026: Lenovo एक साथ लेकर आया दो धाकड़ टैब, मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स



रियर कैमरा मॉड्यूल की बात करें, तो कंपनी इसके लिए सर्कुलर डिजाइन पेश करेगी। कहा जा रहा है कि फोन में 200MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप शामिल होगा। इसमें 200MP Sony LYT-901 प्राइमरी कैमरा 1/1.12-inch सेंसर और 35mm फोकल लेंथ के साथ आएगा। इसके अलावा, 200MP का Samsung HPB पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा 85mm और Zeiss APO सर्टिफिकेशन के साथ आने वाला है। इसमें 50MP Sony LYT-828 अल्ट्रा-वाइड लेंस मौजूद हो सकता है। सेल्फी के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा सेटअप का हिस्सा हो सकता है।

X300 Ultra now available worldwide.​#vivoX300Ultra #MWC2026 pic.twitter.com/BgyaxMDKbt — vivo Global (@Vivo_GLOBAL) March 2, 2026 Add Techlusive as a Preferred Source



कैमरे के अलावा, अन्य फीचर्स की बात करें, तो वीवो के फोन में 6.82 इंच का डिस्प्ले पतले बेजल्स व LTPO टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस होगा। फोन की बैटरी 7000mAh की है, जिसके साथ 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट व 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मौजूद होगा।