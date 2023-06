Google ने I/O 2023 इवेंट में ‘Perspectives’ फिल्टर को लॉन्च किया था। अब कंपनी ने इस फीचर को गूगल सर्च (Google Search) यूजर्स के लिए रोलआउट करना शुरू कर दिया है। इस सुविधा के आने से यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर वो जानकारी मिलेगी, जिसे लोगों ने अलग-अलग फोरम और सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट किया है। यह फीचर यूजर्स को इमेज और मैप टैब के बगल में दिखाई देगा। Also Read - Google भारत में निवेश करेगी 10 अरब डॉलर, PM Modi से मिलकर सुंदर पिचाई ने खोला खजाना

गूगल ने अपने आधिकारिक ब्लॉगपोस्ट में बताया कि इस फिल्टर ने गूगल सर्च रिजल्ट में ह्यूमन एंगल दिया है। इसमें यूजर्स को रिजल्ट के रूप में टॉप क्रिएटर्स द्वारा लिखे गए पोस्ट के साथ-साथ लंबी व छोटी वीडियो और इमेज देखने को मिलेगी। यूजर्स इस टैब में यूट्यूब शॉर्ट्स और टिक-टॉक जैसी रील्स भी देख पाएंगे। Also Read - Google Chrome हुआ अपडेट, एक ही जगह कर पाएंगे मैप्स से लेकर लेंस तक का इस्तेमाल

कंपनी ने आगे बताया कि यूजर्स को हर एक पोस्ट के नीचे उसके क्रिएटर की प्रोफाइल फोटो ही नहीं बल्कि उसके नाम और कंटेंट से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी भी मिलेगी। Also Read - भारत में तैयार होंगे Google Pixel सीरीज के स्मार्टफोन, रिपोर्ट से हुआ खुलासा

Last month at #GoogleIO we shared updates we’re making to Search to help you find and explore diverse perspectives from experts and everyday people. Today you’ll be able to try it out. Learn more ↓ https://t.co/gxByfy128P

— Google (@Google) June 23, 2023