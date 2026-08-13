प्रीमियम स्पेक्स के साथ Google Pixel Watch 5 ने भारतीय बाजार में दी दस्तक, Pixel Tag से भी उठा पर्दा

Google Pixel 11 Series को लॉन्च करने के साथ Google Pixel Watch 5 और Google Pixel Tag को भी भारतीय बाजार में पेश किया गया है। सबसे पहले पिक्सल वॉच 5 की बात करें, तो इसमें गोल आकार का डायल मिलता है। इसमें AMOLED स्क्रीन लगी है। हेल्थ का ध्यान रखने के लिए ECG, हार्ट-रेट और Health Guardian का सपोर्ट दिया गया है। इसके साथ वॉच में 30 घंटे चलने वाली बैटरी मिलती है। वहीं, पिक्सल टैब बेहतर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। इसमें साउंड के लिए स्पीकर भी लगाया गया है।

ऐसे हैं Google Pixel Watch 5 के फीचर्स

Google Pixel Watch 5 का डिजाइन पुराने मॉडल जैसा है। इस वॉच में गोल आकार का AMOLED डिस्प्ले है। इसकी पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स और रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है। इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। इस पर प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass लगा है।

स्मूथ फंक्शनिंग के लिए पिक्सल वॉच 5 में Snapdragon W5 Gen 2 प्रोसेसर दिया है। यह चिप पुराने मॉडल में मिलने वाली चिपसेट से कई गुना फास्ट है। इसमें 64 जीबी की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इसमें Gemini का भी सपोर्ट दिया गया है। इससे वॉच को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है।

हेल्थ फीचर्स की बात करें, तो स्मार्टवॉच में ECG, AFib डिटेक्शन, हार्ट-रेट मॉनिटर, SpO2 सेंसर, ब्रीथ रेट और रियल-टाइम स्ट्रेस ट्रैकिंग की सुविधा दी गई है। इसके साथ स्लीप मॉनिटर भी मिलता है। इतना ही नहीं वॉच में Health Guardian भी दिया गया है, जो मंथली बेसिस पर ब्लड प्रेशर, नींद के दौरान सांस लेंने की क्वालिटी और इंसुलिन से जुड़ी जानकारी प्रदान करता है।

फिटनेस और बैटरी

गूगल पिक्सल वॉच 5 में ब्रीथिंग इमरजेंसी डिटेक्शन का सपोर्ट दिया गया है। कंपनी का कहना है कि यह नया फीचर है, जिसका सपोर्ट अब तक किसी वॉच में नहीं मिला है। इसके जरिए यह देखा जा सकता है कि ब्लड में ऑक्सीजन कितना ड्रॉप हुआ है या नहीं।

इस स्मार्टवॉच में 50 एक्टिविटी मोड दिए गए हैं, जिनके जरिए अपनी फिटनेस को बेहतर बनाए रखने के साथ ट्रैक किया जा सकता है। इसमें जीपीएस की सुविधा दी गई है। इसकी बैटरी फुल चार्ज में 30 घंटे तक चलने में सक्षम है। वहीं, 45MM वाले मॉडल में फुल चार्ज में 40 घंटे का बैकअप मिलता है।

स्मार्टवॉच की कीमत

कंपनी के अनुसार, गूगल पिक्सल वॉच 5 की कीमत 42,999 रुपये है। इस दाम में 41mm वेरिएंट मिलता है। इसके 45mm मॉडल की कीमत 45,999 रुपये रखी गई है। इसकी प्री-बुकिंग शुरू हो गई है। इसकी सेल 20 अगस्त 2026 से ऑफिशिल वेबसाइट पर लाइव होगी।

Google Pixel Tag

गूगल ने अपना पहला ट्रैकिंग डिवाइस गूगल पिक्सल टैग मार्केट में उतार दिया गया है। इसे Apple AirTag के प्रतिद्वंदी के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें अल्ट्रा-वाइडबैंड कनेक्टिविटी दी गई है। इसमें कुछ भी ढूंढने के लिए फाइंड हब (Find Hub) दिया गया है। इसका उपयोग पिक्सल डिवाइस के साथ किया जा सकता है।

Add Techlusive as a Preferred Source

इस ट्रैकर डिवाइस में इन-बिल्ट स्पीकर लगा है, जिसे ट्रिगर करने पर अलार्म बजता है। इसमें CR2032 coin cell बैटरी लगाई गई है, जो 1 साल चलती है। इसे रिप्लेस किया जा सकता है। इसकी कीमत 3,799 रुपये है। इसकी सेल नवंबर से शुरू होगी।