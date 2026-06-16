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वेब में भी मिलेगा Google Earth का Flight Simulator टूल, घर बैठे कर सकेंगे दुनिया की सैर

Google Earth यूज करने वालों के लिए खुशखबरी है। गूगल ने वेब वर्जन के लिए Flight Simulator टूल को रोलआउट कर दिया है। इसकी मदद से अब आप उड़ान भर सकते हैं।

Published By: Ajay Verma | Published: Jun 16, 2026, 08:35 AM (IST)

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Google Earth पॉपुलर डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसमें सैटेलाइट इमेज, Aerial फोटो और 3डी डेटा को जोड़कर वर्चुअल मॉडल तैयार किया जाता है। इसके जरिए दुनिया के हर एक कोने को एक्सप्लोयर किया जा सकता है। इसमें 3डी, ग्राउंड लेवल और स्ट्रीट जैसे कई फीचर मिलते हैं। इनमें से एक Flight Simulator भी है, जिसे अब वेब वर्जन के लिए रोलआउट कर दिया गया है। इसकी मदद से र्चुअल उड़ान भरी जा सकती है। इसके लिए डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। news और पढें: 30,000 रुपए से कम में मिल रहे हैं ये 8 धांसू 4K Smart TV, भर-भर के मिलेंगे फीचर्स

गूगल के अनुसार, Google Earth के Flight Simulator की मदद से अब वर्चुअली ट्रैवल किया जा सकता है। इस फंक्शन को खासतौर पर मनोरंजन के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा, Elevation Profiles, नए Import Types और अतिरिक्त Data Layers जैसे टूल को भी एड करने की तैयारी चल रही है। news और पढें: सावधान! Google Chrome का यह फीचर हरदम आपको करता है ट्रैक, ऐसे कर दें बंद

कैसे करें फ्लाइट सिम्युलेटर का इस्तेमाल ?

गूगल फ्लाइट सिम्युलेटर का उपयोग करना बहुत आसान है। इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप को फॉलो करें :-

1. अपने सिस्टम पर Google Earth वेबसाइट को ओपन करें।
2. दाईं ओर दिए गए “Explore Earth” बटन पर टैप कीजिए।
3. सर्च बार में उस जगह का नाम लिखें, जहां से आप उड़ान भरना चाहते हैं।
4. इसके बाद टूल मेन्यू में जाएं।
5. यहां आपको Flight Simulator को चुनें।
6. इसके बाद आप फ्लाइट का मजा ले पाएंगे।

कैसे करें फ्लाइट कंट्रोल ?

  • फ्लाइट को उड़ाने के लिए माउस या फिर Arrow Keys का इस्तेमाल करिए।
  • पेज अप बटन दबाने से स्पीड बढ़ेगी और पेज डाउन प्रेस करने से स्पीड घटेगी।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गूगल अर्थ का फ्लाइट सिम्युलेटर Ace Combat जैसे गेम्स की तरह नहीं है। इसमें मिशन, अचीवमेंट्स या लेवल्स नहीं मिलेंगे। इसे सिर्फ फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार किया गया है। इसकी खासियत है कि मैप्स का डेटा यूज करता है, जिससे आप दुनिया के लगभग किसी भी हिस्से में वर्चुअल उड़ान भर सकते हैं।

FAQs

1. Google Earth के फ्लाइट सिम्युलेटर टूल को कब लॉन्च किया गया था ?
Ans. गूगल अर्थ के फ्लाइट सिम्युलेटर फंक्शन को साल 2007 में लॉन्च किया गया था।

2. गूगल अर्थ 3डी मॉडल को कैसे बनाया गया है ?
Ans. गूगल अर्थ में सैटेलाइट इमेज, स्ट्रीट और Aerial फोटो को जोड़कर 3डी मॉडल बनाया गया है।

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3. गूगल ने गूगल अर्थ को कब लॉन्च किया था ?
Ans. टेक जाइंट गूगल ने साल 2005 में गूगल अर्थ को लॉन्च किया था।