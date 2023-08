Today Google Doodle Sridevi: गूगल का आज का डूडल दिवगंत बॉलीवुड अभिनेत्री ‘श्रीदेवी’ के नाम है। दरअसल, आज श्रीदेवी का 60वां जन्मदिन हैं। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को दक्षिण भारत तमिलनाडु में हुआ था। इस खास मौके पर श्रीदेवी को याद करते हुए गूगल ने अपने होम पेज श्रीदेवी की एक खूबसूरत इलेस्ट्रेशन लगाया है। यह इलेस्ट्रेशन मुंबई आर्टिस्ट भूमिका मुखर्जी द्वारा बनाया गया है।

जैसे ही आज आप कुछ सर्च करने के लिए Google सर्च इंजन ओपन करेंगे, तो आपको खूबसूरत ‘श्रीदेवी’ को समर्पित गूगल का खास Doodle देखने को मिलेगा। Google ने जानकारी दी है कि श्रीदेवी के इस खूबसूरत डूडल को मुंबई बेस्ड आर्टिस्ट भूमिका मुखर्जी ने बनाया है।

We’ve all danced to her songs, been in awe of her performances, and tried to recreate her iconic fashion moments as #ASrideviMoment 🥰

Paying a tribute to her life & legacy with this #GoogleDoodle 💕

Tell us your fav Sridevi film in the replies!

🔗 https://t.co/CIsKoj29iA. pic.twitter.com/v4iLFRUNXN

