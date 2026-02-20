comscore
ENG
  • Google Chrome Introduces Split View Pdf Annotation Save To Google Drive Features For Better Productivity

Google ने Chrome यूजर्स को दिया बड़ा तोहफा! आया जबरदस्त अपडेट, मिलेगा ये धांसू फीचर

Google ने अपने ब्राउजर Google Chrome में नए और काम के फीचर्स जोड़ दिए हैं। अब यूजर्स Split View से दो टैब साथ देख सकेंगे, PDF में सीधे हाइलाइट-कमेंट कर पाएंगे और फाइलें सीधे Drive में सेव कर सकेंगे। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 20, 2026, 02:46 PM (IST)

Google ने अपने फेमस ब्राउजर Google Chrome के लिए नए प्रोडक्टिविटी फीचर्स की घोषणा की है। कंपनी का कहना है कि ये अपडेट रोजमर्रा के यूजर्स और ऑफिस में काम करने वाले लोगों के लिए खासतौर पर मददगार साबित होंगे। सबसे बड़ा बदलाव Split View फीचर है, जिसकी मदद से अब यूजर एक ही विंडो में दो टैब को साथ-साथ देख सकते हैं। पहले अगर किसी को दो वेबसाइट की तुलना करनी होती थी, तो अलग-अलग विंडो को मैन्युअली छोटा-बड़ा करना पड़ता था लेकिन अब सिर्फ टैब पर राइट-क्लिक करके Split View ऑप्शन चुनना होगा और दूसरी टैब से पेयर करना होगा। इसके बाद ब्राउजर अपने आप दोनों पेज को स्क्रीन पर बराबर हिस्सों में सेट कर देगा। इससे समय की बचत होगी और काम पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। news और पढें: Android यूजर्स के लिए खुशखबरी, Google Chrome में जल्द आने वाला है ये शानदार फीचर

मल्टीटास्किंग करने वालों के लिए फीचर

Google के मुताबिक Split View फीचर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो एक साथ कई वेब ऐप्स पर काम करते हैं या किसी डॉक्यूमेंट की तुलना करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र रिसर्च कर रहा है तो वह एक तरफ नोट्स और दूसरी तरफ आर्टिकल खोलकर आसानी से तुलना कर सकता है। कंपनी ने बताया कि यह फीचर पिछले कुछ महीनों से टेस्टिंग में था और अब इसे आधिकारिक रूप से जारी किया जा रहा है। news और पढें: Google Chrome में एक साथ आए कई फीचर, बदल जाएगा ब्राउजिंग करने का अंदाज

अब PDF फाइल में हाइलाइट और कमेंट करना होगा और भी आसान

इसके अलावा Chrome के Built-In PDF व्यूअर में भी बड़ा अपडेट दिया गया है। अब यूजर ब्राउजर के अंदर ही PDF फाइल खोलकर टेक्स्ट को हाइलाइट कर सकते हैं, कमेंट जोड़ सकते हैं और जरूरी मार्कअप कर सकते हैं। पहले इसके लिए अलग से PDF एडिटर डाउनलोड करना पड़ता था लेकिन अब यह सुविधा सीधे Chrome में मिल रही है। जब भी कोई PDF फाइल खुलेगी, तो ऊपर एक एनोटेशन टूलबार दिखाई देगा। इस टूलबार की मदद से यूजर टेक्स्ट को कलर से हाइलाइट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं या छोटी-मोटी एडिटिंग कर सकते हैं। इससे स्टूडेंट्स, टीचर्स और ऑफिस कर्मचारियों को काफी सुविधा मिलेगी क्योंकि उन्हें फाइल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

क्लाउड में फाइल सेव करना होगा आसान

तीसरा नया फीचर ‘Save to Google Drive’ है। इस सुविधा से यूजर किसी भी फाइल या PDF को सीधे अपने Google Drive अकाउंट में सेव कर सकते हैं। अब फाइल पहले डाउनलोड करने और फिर अलग से अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। कुछ ही क्लिक में फाइल क्लाउड में सेव हो जाएगी और अलग ‘Save from Chrome’ फोल्डर में दिखाई देगा। इससे आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की लोकल स्टोरेज कम भरेगी और आपकी फाइलें किसी भी डिवाइस से आसानी से देखी और इस्तेमाल की जा सकेंगी। Google का कहना है कि ये नए फीचर्स डेस्कटॉप पर इस्तेमाल होने वाले लेटेस्ट Google Chrome वर्जन में धीरे-धीरे दिए जा रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि ये सुविधा सभी यूजर्स तक पहुंचने में थोड़ा समय ले।