G20 Summit 2023: Ask Gita चैटबॉट से पूछें सवाल, श्रीमद्भगवद्गीता के आधार पर मिलेगा जवाब

G20 Summit 2023: राजधानी दिल्ली में जी20 समिट 9 सितंबर से 10 सितंबर के बीच होने वाला है, जिसमें भारत अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी दिखाएगा। इसके लिए भारत मंडपम तैयार किया गया है। इसमें ‘Mother of Democracy’ एग्जिबिशन आयोजित की गई है। इसमें AI जनरेटेड एंकर मेहमानों का स्वागत करेगा। इसके अलावा, AI चैटबॉट ASK Geeta को भी शोकेस किया गया है। इसका इंटरफेस ChatGPT जैसा है। यह चैटबॉट मेहमानों के सवालों का जवाब श्रीमद्भगवद्गीता के ज्ञान के आधार पर देता है।

PIB के अनुसार, जी20 समिट में लगा ASK Geeta (Guidance, Inspiration, Transformation, and Action) चैटबॉट GPT-4 पर काम करता है। यह AI टूल गीता के आधार पर जिंदगी से जुड़ें सवालों के जवाब देता है। इस चैटबॉट को टेगबिन कंपनी ने तैयार किया है। इसके CEO सौरव भाइक ने कहा कि यह नई तकनीक है और इसे हमने खासतौर पर उन विदेशी मेहमानों के लिए तैयार किया है, जो देश और धर्म के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं।

ASK G.I.T.A Exhibit at the Digital India Experience Zone, is a remarkable and innovative platform which offers tailored solutions as said in the revered holy book Bhagvad Gita

