Twitter के CEO Elon Musk अपने बयानों के कारण हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ एलन मस्क ने मुकदमा करने की धमकी दी है। मस्क ने कंपनी द्वारा उसके विज्ञापन प्लेटफॉर्म से ट्विटर को हटा दिए जाने के बाद यह कदम उठाया है। ट्विटर को Microsoft के विज्ञापन प्लेटफॉर्म से इसलिए हटा दिया जाता है, क्योंकि वे ट्विटर की API फीस देने से मना कर देते हैं। आइये, डिटेल में जानते हैं। Also Read - Elon Musk की बड़ी तैयारी! ChatGPT को टक्कर देने के लिए ला रहे अपनी AI कंपनी

Elon Musk ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करके Microsoft को धमकी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि माइक्रोसॉफ्ट ने अवैध तरीके से ट्विटर डेटा का यूज करके ट्रैनिंग दी है। मुकदमे का समय। Also Read - Elon Musk को भारत के सख्त सोशल मीडिया कानून से लगता है 'डर'

मस्क ने Microsoft पर अपने अपने Artificial Intelligence (AI) मॉडल को को ट्रैनिंग देने के लिए ट्विटर डेटा का यूज करने का आरोप लगाया है। मस्क एक ट्वीट का जवाब देते हुए इसका दावा किया कि Microsoft ट्विटर को अपने विज्ञापन प्लेटफॉर्म से हटा देता है क्योंकि वे ट्विटर की API फीस का भुगतान करने से इनकार करते हैं। Also Read - Twitter की बढ़ी मुश्किल, जर्मनी में लगेगा अरबों रुपये का जुर्माना!

NEWS: Microsoft drops Twitter from its advertising platform as they refuse to pay Twitter’s API fees. pic.twitter.com/dY6YBIxjo5

— T(w)itter Daily News  (@TitterDaily) April 19, 2023