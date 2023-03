टेक्नोलॉजी कंपनी ओपन एआई (OpenAI) ने भारतीय यूजर्स की मांग को ध्यान में रखकर शुक्रवार को देश में ChatGPT Plus सब्सक्रिप्शन शुरू करने का ऐलान किया है। अब यूजर्स सब्सक्रिप्शन लेने के बाद इस चैटबॉट का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा, यूजर्स को मुफ्त में ChatGPT-4 और उसके नए फीचर का अर्ली एक्सेस भी मिलेगा। वहीं, कंपनी के सीईओ Sam Altman ने ट्वीट कर कहा कि OpenAI को भारत से बहुत प्यार है। इसलिए ChatGPT Plus के सब्सक्रिप्शन को भारत में उपलब्ध कराया गया है। Also Read - Microsoft इस सप्ताह ला रहा है ChatGPT-4, Text को वीडियो में बदल सकेगा AI chatbot

कितनी होगी सब्सक्रिप्शन की कीमत

कंपनी ने भारत में ChatGPT Plus सब्सक्रिप्शन का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन कीमत की घोषणा अभी तक नहीं की है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में भी सब्सक्रिप्शन की वही कीमत होगी, जो इस समय अमेरिका में सब्सक्रिप्शन का प्राइस है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में अमेरिकन यूजर्स चैटजीपीटी प्लस के लिए हर महीने 20 डॉलर (करीब 1,650 रुपये) खर्च कर रहे हैं।

ChatGPT Plus के सब्सक्रिप्शन में क्या मिलेगा

चैटजीपीटी प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदने पर आप ओपनएआई के जीपीटी-4 चैटबॉट का इस्तेमाल फ्री में कर सकेंगे। इसके अलावा, चैटजीपीटी में फास्ट रिस्पॉन्स के साथ नए फीचर्स इस्तेमाल करने के लिए मिलेंगे। साथ ही, समय-समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट भी मिलते रहेंगे।

हाल ही लॉन्च हुआ ChatGPT 4

टेक कंपनी ओपन एआई (OpenAI) ने इस सप्ताह की शुरुआत में ChatGPT-4 को लॉन्च किया था, जो GPT-3.5 वर्जन से बेहतर है। यह चैटबॉट कम समय में किसी भी टास्क को पूरा करने में सक्षम है।

अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट के बिंग चैट का इस्तेमाल करना होगा, जो इस वक्त जीपीटी-4 के साथ काम कर रहा है। आपको बता दें कि कंपनी ने बिंग चैट को पिछले महीने ग्लोबली पेश किया था।