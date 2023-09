ChatGPT अपग्रेड हो गया है। OpenAI ने इस प्लेटफॉर्म को सुविधाजनक बनाने के लिए नया ब्राउजिंग फीचर ऐड करने का ऐलान किया है। इस फीचर के आने से यूजर्स चैटबॉट में 2021 से पहले की जानकारी के साथ सटीक रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी। इससे पहले प्लेटफॉर्म पर केवल 2021 से पहले की जानकारी मिलती थी। आपको बता दें कि कंपनी ने इस साल जून में चैटजीपीटी के अपग्रेडेड वर्जन यानी ChatGPT Plus में यह सुविधा प्रदान की थी।

ओपनएआई के मुताबिक, ChatGPT में ब्राउजिंग फीचर आने से यूजर्स इंटरनेट का उपयोग कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें बिंग एक्सटेंशन का उपयोग करना होगा। इससे अब गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर काम करने वाले Google Bard को जोरदार टक्कर मिलेगी।

ChatGPT can now browse the internet to provide you with current and authoritative information, complete with direct links to sources. It is no longer limited to data before September 2021. pic.twitter.com/pyj8a9HWkB

— OpenAI (@OpenAI) September 27, 2023