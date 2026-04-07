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Health Apps Explainer: क्या आपका स्मार्टफोन वाकई आपको फिट रख सकता है?

आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ कॉल या वीडियो देखने के लिए नहीं, बल्कि हमारी सेहत का ध्यान रखने में भी मदद कर रहे हैं। हेल्थ ऐप्स हमारे कदम, नींद, कैलोरी और एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं और सही लाइफस्टाइल अपनाने में गाइड करते हैं। ये फिटनेस को आसान और मजेदार बनाते हैं। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 07, 2026, 06:10 PM (IST)

Health apps

photo icon Health apps on smartphones are widely used to track fitness, sleep, and daily habits.

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आज के समय में स्मार्टफोन हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं। हम इसे हर जगह अपने साथ लेकर चलते हैं, चाहे वह काम के लिए कॉल हो, एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो देखना हो या दोस्तों के साथ चैट करना। अब यह सिर्फ एंटरटेनमेंट और काम के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी सेहत को ट्रैक करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं। स्मार्टफोन के साथ हेल्थ ऐप्स ने हमारी फिटनेस की आदतों को बदल दिया है। ये ऐप्स हमारे कदम गिनते हैं, नींद का रिकॉर्ड रखते हैं, कैलोरी देखते हैं और हमें खाने-पीने की आदतों के बारे में जानकारी देते हैं। MyFitnessPal, Google Fit और Apple Health जैसे ऐप्स हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखने में मदद करते हैं। news और पढें: #FitIndiaHitIndia: Smartwatch सिर्फ स्टाइल नहीं, आपकी हेल्थ का अलार्म सिस्टम! ये 5 फीचर्स समय से पहले गंभीर बीमारी के देते हैं संकेत

पहले लोग फिटनेस के लिए ट्रेडमिल या जिम का सहारा लेते थे, लेकिन अब मोबाइल ऐप्स ने इसे बदल दिया है। अब लोग अपने दिनभर की एक्टिविटी का रिकॉर्ड अपने स्मार्टफोन और वियरेबल डिवाइस के माध्यम से रख सकते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि हम कितनी एक्टिव हैं और हमारी लाइफस्टाइल कैसी है। आज दुनिया में अरबों स्मार्टफोन मौजूद हैं और लाखों लोग फिटनेस से जुड़े ऐप्स डाउनलोड कर चुके हैं। सवाल यह उठता है कि क्या ये ऐप्स सिर्फ डेटा रिकॉर्ड करने का साधन हैं या वास्तव में लोगों की लाइफस्टाइल में पॉजिटिव बदलाव लाने में मदद करते हैं? आइए जानते हैं… news और पढें: Microsoft ने लॉन्च किया Copilot Health, क्या अब AI बताएगा आपकी सेहत का हाल?

हेल्थ ऐप्स क्या-क्या ट्रैक कर सकते हैं?

आज के हेल्थ ऐप्स हर तरह की जानकारी ट्रैक करते हैं। आप अपने कदमों, वेट उठाने की संख्या, कैलोरी कंजप्शन, Sleep Duration, Heart Rate और Stress Level को आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं। Fitbit, Samsung Health और Strava जैसे ऐप्स आमतौर पर वर्कआउट और एक्टिविटी ट्रैकिंग के लिए फेमस हैं, जबकि कुछ ऐप्स Diet और Lifestyle पर ध्यान देते हैं। इनमें दवाइयों के लिए रिमाइंडर और मेडिटेशन या ब्रेथिंग एक्सरसाइज के लिए गाइडेड रूटीन जैसी सुविधाएं भी होती हैं। news और पढें: Amazon ने लॉन्च किया Health AI, अब बीमारी, दवा और रिपोर्ट समझना हुआ आसान

क्या Health Apps की मदद से लाइफस्टाइल का ध्यान रखना आसान है?

अब अपने स्वास्थ्य पर नजर रखना बहुत आसान हो गया है। पहले लोग नोटबुक में लिखते थे, लेकिन अब सिर्फ कुछ Apps में आपकी दिनचर्या रिकॉर्ड हो जाती है। आप देख सकते हैं कि आप दिन में कितने कदम चलते हैं, कितनी नींद लेते हैं और क्या खाते हैं। कई ऐप्स अब आपके हिसाब से सुझाव भी देते हैं। अगर आप कम चलते हैं या नींद ठीक नहीं है, तो ऐप आपको सुधार के आसान तरीके बताता है।

हेल्थ ऐप्स से मोटिवेशन कैसे मिलता है?

हेल्थ ऐप्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में सचेत करते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते कि वे दिन में कितने कम चलते हैं, जब तक कि ऐप में आंकड़े न देखें। एक साधारण कदम गिनने वाला (पेडोमीटर) हमें धीरे-धीरे ज्यादा एक्टिव होने के लिए प्रेरित करता है। कई ऐप्स में लक्ष्य, मीलस्टोन और लगातार रिकॉर्ड (स्ट्रीक) जैसी सुविधाएं होती हैं, जो हमें मोटिवेट करती हैं। कुछ ऐप्स में आप दोस्तों के साथ अपनी प्रोग्रेस भी शेयर कर सकते हैं और कंपटीशन भी कर सकते हैं।

हेल्थ ऐप्स के नुकसान क्या हैं?

हालांकि, हेल्थ ऐप्स के कुछ नुकसान भी हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये हमेशा सटीक नहीं होते। सभी ऐप्स का डेटा एक जैसा भरोसेमंद नहीं होता। इसके अलावा प्राइवेसी का भी सवाल है। ये ऐप्स हमारी रोजमर्रा की आदतों और शरीर की जानकारी इकट्ठा करते हैं लेकिन कई लोग नहीं जानते कि यह डेटा कैसे इस्तेमाल या रखा जाता है। कभी-कभी लोग शुरुआत में ऐप्स बहुत उत्साह से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाद में यह बोरिंग लगने लगता है, लगातार डेटा रिकॉर्ड करने से तनाव भी बढ़ सकता है, जैसे नींद के थोड़े बदलाव पर ज्यादा चिंता करना।

डॉक्टर का काम हेल्थ ऐप्स कर सकते हैं?

हेल्थ ऐप्स डॉक्टर का काम नहीं कर सकते। ये सिर्फ मदद करने वाले टूल हैं, जो हमें हमारे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हैं। ये किसी भी बीमारी का इलाज या निदान नहीं कर सकते। डॉक्टर भी मरीजों को ऐप्स इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, लेकिन ये नियमित डॉक्टर की जांच का ऑप्शन नहीं हैं। ऐप में डेटा शेयर करना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन सिर्फ ऐप पर भरोसा करना सही नहीं है।

क्या Health Apps सच में फायदेमंद हैं?

हेल्थ ऐप्स सच में काम करते हैं, लेकिन ये तभी फायदेमंद हैं जब इन्हें सही लाइफस्टाइल के साथ इस्तेमाल किया जाए। सिर्फ कदम गिनना या कैलोरी देखना ही काफी नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने एक्टिव हैं क्या सही खाते हैं और आपकी दिनचर्या कैसी है। कई लोगों के लिए ये ऐप्स बदलाव की शुरुआत होते हैं, कुछ के लिए रोजमर्रा की आदत बन जाते हैं और कुछ लोग इन्हें डाउनलोड करने के बाद भूल जाते हैं। ऐप सिर्फ रिकॉर्ड करता है, असली फायदा तब होता है जब हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें।

FAQ

हेल्थ ऐप्स वाकई फिट रखने में मदद करते हैं?

हां, लेकिन ये सिर्फ टूल हैं। ये आपके कदम, नींद और कैलोरी ट्रैक कर सकते हैं और सुधार के सुझाव दे सकते हैं। असली फिटनेस तभी आती है जब आप इन सुझावों को अपनी लाइफस्टाइल में अपनाएं।

कौन-कौन से हेल्थ ऐप्स सबसे अच्छे हैं?

MyFitnessPal, Google Fit, Apple Health, Fitbit, Samsung Health और Strava जैसे ऐप्स सबसे फेमस हैं। कुछ ऐप्स वर्कआउट पर फोकस करते हैं, तो कुछ डायट और लाइफस्टाइल पर।

हेल्थ ऐप्स से मोटिवेशन कैसे मिलता है?

इन ऐप्स में Goals, Milestones और Streaks जैसी सुविधाएं होती हैं। आप अपने दोस्तों के साथ प्रोग्रेस शेयर कर सकते हैं और कंपटीशन भी कर सकते हैं।

हेल्थ ऐप्स के क्या नुकसान हैं?

सबसे बड़ा नुकसान यह है कि ये हमेशा सटीक नहीं होते। प्राइवेसी का भी खतरा होता है क्योंकि ये आपकी आदतों और शरीर की जानकारी इकट्ठा करते हैं।

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क्या हेल्थ ऐप्स डॉक्टर की जगह ले सकते हैं?

नहीं, ये सिर्फ हेल्पफुल टूल हैं, बीमारी का इलाज या निदान नहीं कर सकते। डॉक्टर की नियमित जांच जरूरी है, ऐप सिर्फ आपका डेटा रिकॉर्ड करके सजेशन दे सकता है।