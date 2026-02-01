Published By: Manisha | Published: Feb 01, 2026, 01:19 PM (IST)
Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी 2026 को अपना 9वां बजट पेश किया है। बजट के दौरान सरकार ने सेमीकंडक्टर सेक्टर में देश की प्रगति के लिए सेमीकंडक्टर मिशन (ISM 2.0) का ऐलान किया है। इससे पहले ISM 1.0 को पेश किया गया था। वहीं, अब इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए ISM 2.0 का ऐलान किया गया है, जिसका उद्देश्य इक्विपमेंट व मटरियल को बनना है। इसके लिए बजट में 40,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। माना जा रहा है कि यह देश की टेक्नोलॉजी ग्रोथ का एक बड़ा जरिया बनने वाला है। और पढें: Budget 2026: बजट का पूरा ब्यौरा मोबाइल में पाएं, ऐसे PDF करें डाउनलोड
बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा, “भारत के सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 ने देश की सेमीकंडक्टर क्षमताओं का विस्तार किया है। इसी आधार पर सरकार उपकरण और सामाग्री उत्पादन, पूर्ण-स्टैक भारतीय बौद्धिक संपदा (IP) विकास और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए ISM 2.0 की शुरुआत करेगी।” और पढें: Budget 2026: क्या बजट आने के बाद स्मार्टफोन खरीदना हो जाएगा महंगा ? जानें एक्सपर्ट्स की राय
📡📡LIVE📡📡 और पढें: Budget 2026: 1 फरवरी को पेश होगा बजट, यहां जानिए कब और कहां देखें लाइव
Watch Union Finance Minister Smt. @nsitharaman present the Union Budget 2026-27 in Parliament 👇
⏰ 11.00 am
🗓️ 1st Feb. 2026
Stay tuned and watch out for LIVE updates on👇
X ➡️ https://t.co/76gY97bOzR#ViksitBharatBudget
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) January 31, 2026
इसी के लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) के मौजूदा बजट को बढ़ाकर अब 40,000 करोड़ कर दिया है।
ISM 2.0 के तहत सरकार योजना असेंबली और टेस्टिंग के अलावा, उपकरण, मटेरियल, डिजाइन व फुल-स्टैक भारतीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तक एक इकोसिस्टम तैयार करने वाली है।
बढ़ती चिप मैन्युफैक्चरिंग डिमांड को देखते हुए भारत सरकार ने खुद को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स व चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए India Semiconductor Mission (ISM) शुरू किया था, जिसकी शुरुआत साल 2021 में की गई थी। इसका उद्देश्य विदेशों पर बढ़ती निर्भरता को कम करना और आत्मनिर्भर बनना है। इसका सीधी-सीधा फायदा मेड-इन-इंडिया मोबाइल, इवी, एआई, डेटा सेंटर आदि को होगा।
इसके साथ कहा गया कि टेक्नोलॉजी सेक्टर के विकास के लिए रिसर्च व ट्रेनिंग सेंटर पर भी फोकस किया जाएगा। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ-साथ कुशल वर्कफोर्स तैयार करना भी है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information