BSNL यूजर्स अब बिना नेटवर्क भी कर सकेंगे कॉल, देशभर में शुरू हुई Wi-Fi Calling सेवा

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 07, 2026, 04:57 PM (IST)
BSNL ने अपने ग्राहकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने अब पूरे देश में VoWiFi यानी Voice over Wi-Fi सेवा शुरू कर दी है। इस नई सुविधा की मदद से BSNL यूजर्स अब मोबाइल नेटवर्क न होने पर भी Wi-Fi के जरिए कॉल कर सकेंगे, खास बात यह है कि इसके लिए यूजर्स को कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। BSNL लंबे समय से सस्ते रिचार्ज प्लान्स के लिए जानी जाती है लेकिन नेटवर्क कवरेज और कॉल ड्रॉप की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। VoWiFi सेवा के आने से इन समस्याओं में काफी हद तक सुधार होने की उम्मीद है क्योंकि अब कॉल सीधे Wi-Fi नेटवर्क के जरिए कनेक्ट होगी और आवाज पहले से ज्यादा साफ सुनाई देगी। और पढें: BSNL यूजर्स के लिए खुशखबरी, लॉन्च हुई VoWiFi कॉलिंग सेवा, बिना नेटवर्क के भी कर पाएंगे Call
पहले BSNL की VoWiFi सेवा केवल कुछ चुनिंदा सर्किल्स तक ही सीमित थी लेकिन अब इसे पूरे भारत में रोलआउट कर दिया गया है। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए यूजर के पास BSNL की 4G SIM होनी चाहिए और वह 4G-सपोर्टेड एरिया में होना चाहिए। VoWiFi खासतौर पर उन जगहों पर बेहद यूजफुल साबित होगी जहां मोबाइल नेटवर्क बेकार रहता है जैसे बेसमेंट, ऊंची इमारतें या दूर-दराज के इलाके। Wi-Fi Calling के जरिए यूजर न सिर्फ कॉल कर सकते हैं बल्कि बिना किसी रुकावट के लंबी बातचीत भी कर पाएंगे। और पढें: BSNL यूजर्स अब बिना नेटवर्क के भी कर सकेंगे कॉल, ये नई सर्विस हुई लॉन्च
As part of its nationwide network upgrade, BSNL introduces VoWiFi to enhance voice call quality and coverage across India.
Clear Wi-Fi calling, seamless usage, and zero additional charges – strengthening Bharat’s digital ecosystem.#BSNL #VoWiFi #DigitalIndia #ReliableNetwork… pic.twitter.com/PupaMuyyew
— BSNL India (@BSNLCorporate) January 7, 2026
अगर आप Android स्मार्टफोन यूजर हैं तो BSNL VoWiFi को एक्टिवेट करना काफी आसान है। इसके लिए सबसे पहले फोन की Settings में जाएं, फिर Network and Internet पर टैप करें। इसके बाद SIMs सेक्शन में जाकर अपनी BSNL SIM को चुनें। यहां आपको Wi-Fi Calling का ऑप्शन मिलेगा, जिसे ON करना होगा। एक बार यह फीचर एक्टिव होने के बाद, जब भी आपका मोबाइल नेटवर्क बेकार होगा और Wi-Fi उपलब्ध होगा, कॉल अपने आप Wi-Fi के जरिए कनेक्ट हो जाएगी। ध्यान रहे कि आपका स्मार्टफोन Wi-Fi Calling को सपोर्ट करता हो, तभी यह फीचर सही तरीके से काम करेगा।
BSNL के लिए अच्छी खबर यह भी है कि उसके सब्सक्राइबर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। नवंबर महीने में ही कंपनी ने 4.21 लाख से ज्यादा नए यूजर जोड़े, जिससे उसका मार्केट शेयर बढ़कर 7.92 प्रतिशत हो गया है। BSNL अपने प्लान्स में भी अतिरिक्त फायदे दे रही है। कंपनी फिलहाल कुछ हाई-डेटा प्लान्स पर रोजाना 0.5GB अतिरिक्त डेटा दे रही है, जिससे कुल डेटा 3GB प्रतिदिन हो जाता है। यह ऑफर पहले ‘Christmas Bonanza’ के तहत लाया गया था, जिसे अब ₹251 वाले प्लान के लिए 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, फ्री नेशनल रोमिंग और रोज 100 SMS भी शामिल हैं।
