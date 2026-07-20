RBI के नाम पर हो रही ठगी, भूलकर भी न करें ये गलती, नहीं तो बैंक अकाउंट हो जाएगा खाली

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jul 20, 2026, 12:25 PM (IST)
देश में ऑनलाइन ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब साइबर अपराधी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का नाम लेकर लोगों को ठग रहे हैं। इस नए स्कैम में लोगों को एक ऐसा लेटर भेजा जा रहा है, जो देखने में बिल्कुल RBI के आधिकारिक लेटर जैसा लगता है। इसमें दावा किया जाता है कि किसी ट्रांजैक्शन में दिक्कत आने की वजह से 1 लाख रुपये की रकम रोक दी गई है और उसे रिलीज कराने के लिए पहले 7,500 रुपये का ‘रिफंडेबल टैक्स’ जमा करना होगा। अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज, ईमेल या लेटर आए, तो उस पर बिल्कुल भरोसा न करें।
Press Information Bureau (PIB) की फैक्ट चेक टीम ने इस स्कैम को लेकर लोगों को चेतावनी दी है। इस तरह की ठगी में एक फर्जी लेटर तैयार किया जाता हैं। जिसमें RBI का नाम, लोगो और ऑफिशियल फॉर्मेट जैसा डिजाइन होता है। इससे लोगों को लगता है कि यह सचमुच रिजर्व बैंक की ओर से भेजा गया है।
आपको बता दें सबसे पहले साइबर ठग एक लेटर भेजते हैं, जिसमें लिखा होता है कि आपका 1 लाख रुपये का पेमेंट ट्रांजैक्शन की समस्या के कारण होल्ड पर है। आपको 7500 रुपये का रिफंडेबल टैक्स जमा करना होगा, उसके बाद ही पूरी रकम आपके खाते में भेज दी जाएगी। इसके साथ बैंक अकाउंट की डिटेल भी दी जाती है, जिसमें पैसे भेजने के लिए कहा जाता है।
⚠️Scam Alert!
🚨 A letter doing rounds on the internet reportedly issued by the Reserve Bank of India (RBI) claims that the recipient must pay a refundable tax amount of ₹7,500 to facilitate the release of a pending amount of ₹1,00,000. #PIBFactCheck:
❌ This letter is… pic.twitter.com/qKfnpQz36Q
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 17, 2026
PIB की फैक्ट चेक टीम ने साफ कर दिया है कि यह लेटर पूरी तरह फर्जी है और इसका RBI से कोई संबंध नहीं है। RBI कभी भी किसी व्यक्ति से पैसे ट्रांसफर करने, टैक्स जमा करने या किसी फंड को रिलीज कराने के लिए एडवांस पेमेंट नहीं मांगता।
RBI, SMS या WhatsApp के जरिए ये जानकारी भी नहीं मांगता जैसे…
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