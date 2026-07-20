Apple ने एक बार फिर अपने यूजर्स को एक बड़ा झटका दे दिया है। कंपनी ने अपनी 1 नहीं बल्कि 2 सर्विसों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। ये दो सर्विस Apple Music और Apple One सब्सक्रिप्शन प्लान है। ये दोनों ही प्लान अब मौजूदा भारतीय यूजर्स के लिए महंगे हो गए हैं। नई कीमतों को एप्पल प्लेटफॉर्म पर लाइव कर दिया गया है। एप्पल म्यूजिक की बात करें, तो अब आपको Apple Music के Individual, Family और Student तीनों ही प्लान के लिए पहले से ज्यादा पैसे देने होंगे। आपको बता दें, यह पहली बार नहीं है कि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की कीमतों में इजाफा किया हो। इससे पहले कंपनी अपने हार्डवेयर प्रोडक्ट्स जैसे iPad, Mac व MacBook जैसे मॉडल्स को महंगा कर चुकी है। और पढें: Mac और iPad के बाद अब Apple Music और Apple One भी हुए महंगे, जानें भारत में कितनी बढ़ी कीमतें

Apple Music Price Hike in India

कंपनी ने Apple Music की कीमत बढ़ा दी है। पहले इसका मंथली प्लान 119 रुपये में मिलता था, लेकिन अब आपको इसी प्लान के लिए 139 रुपये देने होंगे। ये दाम Individual प्लान का है। वहीं, स्टूडेंट प्लान की बात करें, तो पहले आप 59 रुपये देते थे, लेकिन अब आपको 69 रुपये प्रति महीना देना होगा। और पढें: iOS 26.4 Update हुआ रिलीज, अब iPhone में मिलेंगे ये जबरदस्त फीचर्स

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Apple Music Family प्लान की बात करें, तो पहले यह प्लान 179 रुपये प्रति महीने की कीमत में मिलता था। हालांकि, अब यह प्लान आपको 229 रुपये प्रति महीने की कीमत में मिलेगा। इस प्लान में आपको 1 फैमिलू के तहत 6 सदस्यों का सपोर्ट मिलता है। इसमें सभी यूजर्स को अपनी अलग म्यूजिक लाइब्रेरी व प्लेलिस्ट बनाने की सुविधा मिलती है।

प्लान पुरानी कीमत नई कीमत बढ़ोतरी Individual ₹119/महीना ₹139/महीना +₹20 Student ₹59/महीना ₹69/महीना +₹10 Family ₹179/महीना ₹229/महीना +₹50

Apple One Price Hike in India

वहीं, दूसरी ओर Apple One सब्सक्रिप्शन प्लान की बात करें, तो एप्पल वन का Individual प्लान अब 195 रुपये प्रति महीना हो गया है। पहले यही प्लान यूजर्स को 175 रुपये में मिलता था। वहीं, फैमिली प्लान की कीमत 365 रुपये से बढ़कर 445 रुपये प्रति महीना हो चुकी है। Premier tier की बात करें, तो इसकी कीमत पहले 499 रुपये थी। वहीं, अब यह प्लान 595 रुपये का हो गया है।

प्लान पुरानी कीमत नई कीमत बढ़ोतरी Individual ₹175/महीना ₹195/महीना +₹20 Family ₹365/महीना ₹445/महीना +₹80 Premier ₹499/महीना ₹595/महीना +₹96

iPad, Mac व MacBook की भी बढ़ चुकी हैं कीमतें

जून महीने में Apple कंपनी ने कई डिवाइस महंगे कर दिए थे। MacBook Air की कीमत पहले 1,19,900 रुपये थी, वो अब 1,49,900 रुपये का हो गया है। वहीं, 15 इंच वाला मैकबुक एयर 1,499,900 रुपये की जगह 1,79,900 रुपये का हो गया है।

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iPad Air M4 Chip मॉडल पहले 64,900 रुपये का आता था, लेकिन अब यह 89,900 रुपये का हो गया है। iPad Pro M5 मॉडल की कीमत 99,990 रुपये थी, लेकिन अब इसे 1,39,900 रुपये में खरीदा जा सकेगा।