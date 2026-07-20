comscore
ENG

Facebook और Instagram अचानक हुए डाउन, दुनियाभर में घंटों परेशान रहे यूजर्स, जानें पूरा मामला

फेसबुक और इंस्टाग्राम रविवार को अचानक कुछ घंटों के लिए डाउन हो गए, जिससे दुनियाभर के हजारों यूजर्स परेशान हो गए। कई लोग लॉगिन नहीं कर पाए, पोस्ट शेयर नहीं कर सके और मैसेज भेजने में भी दिक्कत हुई...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jul 20, 2026, 10:12 AM (IST)

untitled (40)

photo icon Meta Platforms' Facebook and Instagram hit by global outage amid widespread login problems

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Meta के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Facebook और Instagram रविवार को कुछ समय के लिए अचानक डाउन हो गए। इस दौरान पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, ब्राजील, जर्मनी समेत कई देशों के यूजर्स को ऐप इस्तेमाल करने में दिक्कत आई। Downdetector के अनुसार, हजारों लोगों ने शिकायत दर्ज कराई। हालांकि आपको बता दें WhatsApp पर इस तरह की कोई दिक्कत नई आई। कुछ घंटों बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आई इस समस्या को ठीक कर दिया गया। news और पढें: Facebook और Instagram डाउन, यूजर्स हुए परेशान

किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान में दोपहर करीब 12:30 बजे से फेसबुक और इंस्टाग्राम में दिक्कत शुरू हुई… news और पढें: Instagram का सर्वर फिर हुआ डाउन, हजारों यूजर्स ने की आउटेज की शिकायत

  • Facebook पर शिकायतों की संख्या करीब 1:40 बजे अपने सबसे ज्यादा आई,
  • Instagram पर भी लगभग इसी समय बड़ी संख्या में यूजर्स ने समस्या की जानकारी दी।

अमेरिका में भी हजारों यूजर्स ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। कई लोगों को Facebook खोलने पर ‘Your account is currently unavailable due to a site issue’ जैसा मैसेज दिखाई दिया। वहीं Instagram पर कुछ यूजर्स को ऐसा वेलकम स्क्रीन दिखा, जैसे उन्होंने अभी-अभी नया अकाउंट बनाया हो। कई लोग मैसेज भेजने, पोस्ट अपलोड करने और ऐप एक्सेस करने में भी असफल रहे।

क्या व्हाट्सएप पर भी ऐसी दिक्कत आई

इस आउटेज के दौरान मेटा का मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप सामान्य रूप से काम करता रहा। कंपनी की ओर से घटना के दौरान या उसके तुरंत बाद कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। यह भी नहीं बताया कि आखिर सर्विस में रुकावट क्यों आई। कुछ घंटों के भीतर दोनों प्लेटफॉर्म की सेवाएं वापस शुरू हो गईं और अधिकांश यूजर्स दोबारा अपने अकाउंट एक्सेस करने लगे।

पहले भी कई बार डाउन हो चुके हैं मेटा के प्लेटफॉर्म

यह पहली बार नहीं है जब मेटा के प्लेटफॉर्म बड़े आउटेज का शिकार हुए हों। साल 2021 में Facebook, Instagram, WhatsApp और Messenger करीब 6 घंटे तक पूरी दुनिया में बंद रहे थे। बाद में Meta ने बताया था कि नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में हुई एक गलत कॉन्फिगरेशन की वजह से डेटा सेंटर आपस में संपर्क नहीं कर पा रहे थे, जिससे यह बड़ी समस्या हुई थी।

इसके अलावा पिछले महीने भी मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कुछ समय के लिए डाउन होने की खबरें सामने आई थीं।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

फिलहाल इस ताजा आउटेज की असली वजह सामने नहीं आई है और यूजर्स Meta के आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहे हैं।