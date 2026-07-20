CJP Protest Jantar Mantar: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने आज 20 जुलाई सोमवार के दिल ‘चलो संसद’ मार्च का ऐलान किया था, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में लोग दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंच चुके हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने जंतर-मंतर के आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट की सेवाएं ठप करने का फैसला लिया। टेलीकॉम कंपनियों ने ग्राहकों को मैसेज नोटिफिकेशन भेजकर इसकी जानकारी सार्वजनिक की। और पढें: कोकरॉच जनता पार्टी पर सोशल मीडिया वार, X हैंडल हुआ बंद, नए अकाउंट के साथ हुई एंट्री

कुछ लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस नोटिफिकेशन के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं। Techlusive टीम के कुछ सदस्य इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने पहुंचे हैं, जिन्होंने इस तरह के नोटिफिकेशन की पुष्टी की है। उन्हें भी अपने Smartphone पर टेलीकॉम कंपनी के जरिए इंटरनेट बंद होने का मैसेज प्राप्त हुआ है।

साथ ही आम आदमी पार्टी से जुड़ी डॉ एसपी लगातार इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी हुई हैं। उन्होंने सोमवार सुबह अपने मोबाइल का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि दिल्ली के जंतर-मंतर इलाके में कुछ यूजर्स का इंटरनेट बंद होने का मैसेज प्राप्त हो रहा है।

Some mobile users in Delhi’s Jantar Mantar area have received a message about the internet being shut down !! — the last resort of a terrified regime that’s losing the narrative. In a real democracy, governments don’t fear sunlight. They fear the truth going viral. Worldwide… pic.twitter.com/EN7cM4rX7d — Dr. SP (@sphavisha) July 20, 2026

आखिर किस बात का है प्रोटेस्ट?

इन दिनों दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य व सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। दरअसल, इस भूख हड़ताल का प्रमुख कारण Neet जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाना, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग करना व एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाना है।

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दो दिन पहले सोनम वांगचुक को जबरन जंतर-मंतर से उठाकर अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर अभिजीत दिपके भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं और 20 जुलाई आज वे चलो संसद मार्च प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। 20 जुलाई की सुबह से ही हजारों की संख्या में लोग दिल्ली के जंतर-मंतर में जुटना शुरू हो गए है। कुछ जगहों पर पुलिस ने कुछ लोगों पर लाठचार्ज भी किया। इसी क्रम में लोग एक-दूसरे से कनेक्ट न कर सकें, इस वजह से इंटरनेट की सेवाएं भी ठप कर दी गई।