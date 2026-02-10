comscore
Apple Swift Student Challenge 2026: आवेदन शुरू, जानें आखिरी तारीख, एलिजिबिलिटी से लेकर इनाम तक सब कुछ

Apple Swift Student Challenge 2026 छात्रों के लिए एक शानदार मौका है, जिसमें वे Swift की मदद से अपना ऐप बनाकर दुनिया भर में पहचान बना सकते हैं। इस प्रतियोगिता में ऐप डेवलपमेंट, इनोवेशन और सोशल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को परखा जाता है। आइए जानते हैं...

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 10, 2026, 12:04 PM (IST)

Apple ने अपने सालाना ग्लोबल डेवलपर कॉम्पिटिशन Swift Student Challenge 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रतियोगिता खासतौर पर उन छात्रों के लिए होती है जो ऐप डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इच्छुक उम्मीदवार 28 फरवरी 2026 तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस चैलेंज में छात्रों को Swift और Apple के डेवलपमेंट टूल्स की मदद से ऐसा ऐप बनाना होता है, जो उनकी कम्युनिटी या समाज से जुड़ी किसी समस्या का समाधान करे। हर साल Apple दुनिया भर से चुने गए विजेताओं को अपने मुख्यालय Cupertino, अमेरिका में तीन दिनों के लिए Invite करता है।

कौन-कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं?

इस प्रतियोगिता के लिए Apple ने कुछ जरूरी Eligibility Criteria तय किए हैं। सबसे अहम शर्त यह है कि पार्टिसिपेंट किसी कंपनी में फुल-टाइम डेवलपर के रूप में काम नहीं कर रहा हो। साथ ही उम्मीदवार को अपने देश की न्यूनतम आयु सीमा पूरी करनी होगी। भारत और अमेरिका में न्यूनतम उम्र 13 साल, जबकि चीन, इजरायल, साउथ कोरिया और कुछ यूरोपीय देशों में 14 साल रखी गई है। इसके अलावा छात्र किसी मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज, होमस्कूल, STEM प्रोग्राम या Apple Developer Academy में पढ़ाई कर रहा होना चाहिए। जो छात्र पिछले छह महीनों में ग्रेजुएट हुए हैं और आगे पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए Apple Developer के रूप में रजिस्ट्रेशन जरूरी है।

नियम और ऐप बनाने की शर्तें क्या हैं?

Rules और Guidelines की बात करें तो इस चैलेंज का मकसद एक ऐसा ऐप बनाना है जिसे तीन मिनट के अंदर आसानी से इस्तेमाल करके समझा जा सके। ऐप को Swift Playgrounds 4.6 या Xcode 26 या उससे नए वर्जन पर बनाया जाना चाहिए। इसमें इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए और पूरी फाइल ZIP फॉर्मेट में 25MB से कम साइज की होनी चाहिएऐप पूरी तरह व्यक्तिगत रूप से बनाया गया होना चाहिए, ग्रुप वर्क मान्य नहीं है। हालांकि छात्र ओपन-सोर्स कोड या पब्लिक डोमेन इमेज और साउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इसका सही क्रेडिट देना होगा, सभी कंटेंट अंग्रेजी भाषा में होना अनिवार्य है।

जीतने पर छात्रों को क्या-क्या इनाम और मौके मिलेंगे?

Rewards की बात करें तो Apple उन छात्रों को विजेता चुनता है जिनके ऐप में इनोवेशन, क्रिएटिविटी, सोशल इम्पैक्ट और इनक्लूसिविटी दिखती है। कुछ खास विजेताओं को ‘Distinguished Winner’ का खिताब दिया जाता है। इन छात्रों को Apple पूरी तरह स्पॉन्सर्ड ट्रिप पर तीन दिनों के लिए Cupertino बुलाता है, जहां उन्हें Apple के एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स से सीखने का मौका मिलता है। इससे पहले भारत के Gaurav Kukreja, जो IIT के छात्र हैं, 2025 में Distinguished Winner बने थे। उन्होंने Fast Aid नाम का ऐप बनाया था, जो मेडिकल इमरजेंसी में लोगों को तुरंत सही कदम उठाने में मदद करता है। यह चैलेंज छात्रों के लिए सीखने, पहचान बनाने और Apple जैसी कंपनी के करीब से Visit करने का शानदार मौका देता है।

