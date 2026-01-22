iPhone यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, Apple Pay भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है, लेकिन होंगी कुछ लिमिटेशन

Apple Pay भारत में आने वाला है लेकिन इसे पूरी तरह यूज करने के लिए कुछ लिमिटेशन होंगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, Apple अपनी Tap-To-Pay सर्विस Apple Pay को 2026 के अंत तक भारत में लॉन्च कर सकता है। हालांकि यह सब सरकारी नियमों और भारतीय बैंकों तथा कार्ड नेटवर्क के साथ समझौतों पर निर्भर करेगा। Apple ने लंबे समय से भारत में Apple Pay लॉन्च करने की योजना बनाई है और इसके लिए बैंक, कार्ड जारीकर्ता और रेगुलेटर्स से बातचीत कर रहा है। और पढें: BHIM App यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा भर-भर के कैशबैक, शुरू हुआ ‘Garv Se Swadeshi’ कैंपेन

Apple Pay से यूजर्स को क्या सुविधाएं मिलेंगी?

अगर Apple Pay भारत में लॉन्च होता है तो शुरूआत में यह केवल NFC आधारित Tap-To-Pay पेमेंट को सपोर्ट करेगा। इसका मतलब है कि यूजर्स अपने iPhone या Apple Watch को कार्ड मशीन पर टैप करके पेमेंट कर सकेंगे। इसके लिए यूजर्स अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जानकारी Apple Wallet में स्टोर कर सकते हैं और बिना Physical Card के पेमेंट पूरा कर सकते हैं। वर्तमान में Apple Wallet भारतीय कार्ड्स को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए Apple को कार्ड जारीकर्ताओं के साथ व्यावसायिक समझौते करने होंगे। इन समझौतों में लेनदेन शुल्क और बैकएंड पेमेंट प्रोसेसिंग की बातें शामिल होंगी। जब तक ये तय नहीं होते, Apple Pay भारतीय यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगा। और पढें: UPI में आएगा अब ChatGPT, PhonePe ने की OpenAI से बड़ी साथ बड़ी पार्टनरशिप

Apple Pay भारत में मौजूदा पेमेंट ऐप्स से कैसे अलग होगा?

भारत में Apple Pay का इस्तेमाल मुख्य रूप से Apple डिवाइस पर ही संभव होगा। यह iPhone, Apple Watch, iPad और Mac में काम करेगा लेकिन Non-Apple डिवाइस पर उपलब्ध नहीं होगा। यह भारत में मौजूद अधिकांश पेमेंट ऐप्स से अलग है, जो UPI पर आधारित हैं और किसी भी स्मार्टफोन में काम करते हैं। Apple Pay NFC आधारित कार्ड पेमेंट पर निर्भर करेगा, इसलिए यह मुख्य रूप से उन दुकानों में यूज होगा जहां Tap-To-Pay टर्मिनल मौजूद हैं। लॉन्च के समय यह QR कोड या P2P (Peer-To-Peer) ट्रांसफर सपोर्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि Apple Pay मौजूदा पेमेंट ऐप्स को पूरी तरह बदलने में सक्षम नहीं होगा बल्कि यह कार्ड पेमेंट के लिए एक अतिरिक्त ऑप्शन के रूप में काम करेगा। और पढें: ChatGPT से UPI पेमेंट शुरू, अब बिना ऐप खोले करें शॉपिंग

Trending Now

Apple Pay भारत में कितना फेमस हो सकता है?

Apple की हाल ही भारत में iPhone की बिक्री में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, जिससे यहां Apple यूजर्स की संख्या बढ़ रही है। इससे Apple Pay जैसी सर्विस भारत में लॉन्च करना आसान होगा लेकिन भारत में डिजिटल पेमेंट में UPI बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए शुरुआत में Apple Pay का इस्तेमाल सीमित रह सकता है। अभी तक Apple ने आधिकारिक रूप से भारत में Apple Pay लॉन्च करने की तारीख नहीं बताई है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार, बैंक और कार्ड कंपनियां कब तक अनुमति देती हैं।