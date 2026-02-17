iOS 26.4 Beta 1: Apple Music के लिए आया नया AI फीचर, भर-भर के मिलेंगे फायदे

Apple ने सोमवार को iOS 26.4 का पहला डेवलपर बीटा रिलीज किया, जिसमें Apple Music के लिए एक नया AI-Powered वाला फीचर Playlist Playground पेश किया गया है। यह नया टूल यूजर्स को सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स के जरिए प्लेलिस्ट बनाने की सुविधा देता है। यूजर्स मूड, जॉनर या किसी विशेष थीम के आधार पर आसानी से गाने चुन सकते हैं। इसके अलावा Apple Music App में छोटे इंटरफेस सुधार भी देखे जा रहे हैं, जैसे कि डायनेमिक आर्टवर्क-बेस्ड बैकग्राउंड्स और संभावित कॉन्सर्ट डिस्कवरी ऑप्शन, फिलहाल यह फीचर केवल डेवलपर्स के लिए उपलब्ध है लेकिन जल्द ही पब्लिक बीटा में इसे टेस्ट किया जा सकेगा। और पढें: Apple ने iOS 26.3 अपडेट किया जारी, Android से iPhone में डेटा ट्रांसफर अब आसान!

Playlist Playground कैसे काम करता है?

Playlist Playground के जरिए Apple Music यूजर्स अब आसानी से टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स डालकर अपनी मनपसंद प्लेलिस्ट बना सकते हैं। लाइब्रेरी सेक्शन में ‘New Playlist’ ऑप्शन चुनकर यूजर्स बस एक छोटा विवरण टाइप करेंगे और ऐप उनके लिए गाने सुझाएगा। Apple ने उन यूजर्स के लिए प्रीसेट प्रॉम्प्ट आइडियाज भी दिए हैं, जो बिल्कुल शुरुआत से नहीं बनाना चाहते। X यूजर Max Weinbach (@mweinbach) द्वारा शेयर किए गए स्क्रीनशॉट्स से इस फीचर का अच्छा अंदाजा मिलता है। ऐप में यह चेतावनी भी दी गई है कि ‘Playlist Playground unexpected results भी दे सकता है।’ और पढें: Google ने YouTube Music में लॉन्च किया AI प्लेलिस्ट फीचर, अब मूड के हिसाब से बनाएं अपनी म्यूजिक लिस्ट

बन गई प्लेलिस्ट, अब इसे कैसे सुधारें?

प्लेलिस्ट बनने के बाद यूजर्स इसे फॉलो-अप प्रॉम्प्ट्स के जरिए और बेहतर बना सकते हैं। वे गानों को मैन्युअली जोड़ या हटा सकते हैं, ऑर्डर बदल सकते हैं और पूरी प्लेलिस्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। यह फीचर अपने आप कस्टम टाइटल भी असाइन करता है और लगभग 25 गानों की लिस्ट सुझाता है। यह सुविधा Apple की बड़ी Apple Intelligence योजना का हिस्सा है और iOS 26.4 में आएगा, अगर आपने बीटा इंस्टॉल किया है, तो यह फीचर तुरंत दिख भी सकता है और नहीं भी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जरूरी AI मॉडल अभी बैकग्राउंड में डाउनलोड हो रहे होते हैं। इसलिए आपको या तो डाउनलोड पूरा होने का इंतजार करना होगा या Apple Intelligence और Siri की सेटिंग्स चेक करनी पड़ सकती हैं। और पढें: Apple ने iOS 26.2 किया लॉन्च, जानें कैसे करें अपडेट, क्या मिलेंगे फीचर्स और किन बातों का रखें ध्यान

iOS 26.4 बीटा में और क्या नया है?

iOS 26.4 बीटा 1 में Apple Music के इंटरफेस में छोटे बदलाव भी किए गए हैं। इनमें आर्टवर्क-बेस्ड डायनेमिक बैकग्राउंड्स शामिल हैं और यह फीचर संभावित रूप से नजदीकी लाइव इवेंट्स के लिए कॉन्सर्ट डिस्कवरी ऑप्शन भी जोड़ सकता है, फिलहाल यह अपडेट केवल डेवलपर्स के लिए उपलब्ध है लेकिन जल्द ही पब्लिक बीटा और उसके बाद साल के अंत तक आम यूजर्स के लिए जारी किया जाएगा।