iOS 26.4 Beta अपडेट में आया कमाल का फीचर, CarPlay में जोड़ा AirPlay Video का सपोर्ट

Apple ने iOS 26.4 बीटा अपडेट में CarPlay के लिए एक नया और शानदार फीचर पेश किया है। अब यूजर्स अपने iPhone से सीधे कार की स्क्रीन पर AirPlay के जरिए वीडियो चला सकेंगे। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 19, 2026, 04:42 PM (IST)

Apple iOS 26.4 Beta

photo icon Apple iOS 26.4 Beta

Apple ने अपने नए iOS 26.4 बीटा अपडेट के साथ एक बड़ा बदलाव पेश किया है। अब कंपनी ने CarPlay में AirPlay वीडियो सपोर्ट जोड़ दिया है। इसका मतलब है कि यूजर्स अपने iPhone से सीधे कार की स्क्रीन पर वीडियो चला सकेंगे। लंबे समय से CarPlay में वीडियो प्लेबैक की चर्चा हो रही थी और अब यह फीचर आधिकारिक रूप से डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन में दिखाई दिया है, हालांकि यह सुविधा अभी बीटा वर्जन में है और आम यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं हुई है। कंपनी ने साफ किया है कि वीडियो केवल तभी चलेगा जब गाड़ी खड़ी होगी यानी ड्राइविंग के दौरान यह फीचर काम नहीं करेगा। यह कदम सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखकर उठाया गया है।

iPhone से कार की स्क्रीन पर AirPlay के जरिए वीडियो देख सकेंगे

CarPlay में जो नया फीचर जोड़ा गया है, वह AirPlay टेक्नोलॉजी पर आधारित है, यानी अलग से कार में वीडियो ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी। यूजर अपने iPhone से वीडियो स्ट्रीम करके सीधे कार की डिस्प्ले पर देख सकेंगे। कंपनी के मुताबिक, ‘AirPlay Video in the Car’ फीचर लोगों को अपनी पसंदीदा वीडियो कंटेंट देखने की सुविधा देगा लेकिन केवल तब जब गाड़ी चल नहीं रहा हो। इससे साफ है कि Apple ने सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। ड्राइविंग के समय वीडियो बंद रहेगा ताकि ड्राइवर का ध्यान सड़क से न हटे।

यह सुविधा सभी कारों में तुरंत उपलब्ध नहीं होगी

Apple ने बताया है कि ऑटोमोबाइल कंपनियों को अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम में CarPlay के साथ AirPlay वीडियो सपोर्ट को इंटीग्रेट करना होगा, यानी जिन कारों में पहले से CarPlay है, उनमें भी यह फीचर तभी काम करेगा जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों इसे सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब है कि कुछ नई गाड़ियों में यह सुविधा पहले देखने को मिल सकती है, जबकि पुरानी गाड़ियों में यह अपडेट शायद उपलब्ध न हो। इससे साफ है कि Apple In-Car Entertainment को एक नए स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहा है।

iOS 26.4 अपडेट में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला

इसके अलावा iOS 26.4 अपडेट में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब CarPlay में Voice-Based AI Apps को भी सपोर्ट मिलेगा। डेवलपर गाइड में बताया गया है कि ‘Voice-Based Conversational Apps’ को अब CarPlay में अनुमति दी गई है, यानी अब ऐसे ऐप्स, जो मुख्य रूप से आवाज के जरिए काम करते हैं, सीधे CarPlay पर चल सकेंगे। इन ऐप्स को लॉन्च होते ही Voice Mode में काम करना होगा और यूजर के सवालों का जवाब देना होगा। इससे ड्राइविंग के दौरान बिना स्क्रीन छुए कई काम किए जा सकेंगे।