Apple जल्द लॉन्च कर सकता है अपना सबसे प्रीमियम लैपटॉप MacBook Ultra, पहली बार मिलेगी OLED स्क्रीन और टच सपोर्ट

रिपोर्ट के अनुसार Apple अपने लैपटॉप लाइनअप में एक नया और सबसे प्रीमियम मॉडल MacBook Ultra लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि इस नए लैपटॉप में पहली बार OLED डिस्प्ले और टचस्क्रीन सपोर्ट मिल सकता है, अगर ऐसा होता है तो यह MacBook सीरीज के लिए एक बड़ा बदलाव होगा। माना जा रहा है कि यह लैपटॉप मौजूदा MacBook Pro से भी ज्यादा प्रीमियम होगा और कंपनी के सबसे महंगे और पावरफुल लैपटॉप की कैटेगरी में आएगा, फिलहाल कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है।

क्या MacBook Ultra, MacBook Pro से भी ऊपर की कैटेगरी में आएगा?

रिपोर्ट के मुताबिक यह जानकारी Mark Gurman ने अपने Power On न्यूजलेटर में दी है। उनका कहना है कि Apple का यह नया OLED टचस्क्रीन MacBook, MacBook Pro का अगला वर्जन नहीं होगा, बल्कि इसे एक बिल्कुल नए मॉडल के रूप में पेश किया जा सकता है, यानी कंपनी अपने लैपटॉप लाइनअप में एक नई कैटेगरी जोड़ सकती है, जो MacBook Pro से ऊपर होगी। अगर ऐसा होता है तो यह Apple का अब तक का सबसे हाई-एंड और प्रीमियम MacBook होगा। इससे कंपनी को अलग-अलग प्राइस सेगमेंट में ज्यादा ऑप्शन देने का मौका भी मिलेगा और यूजर्स को ज्यादा एडवांस फीचर्स वाला लैपटॉप मिल सकता है।

क्या नए MacBook में पहली बार OLED स्क्रीन और टच सपोर्ट मिलेगा?

नए MacBook की सबसे बड़ी खासियत इसकी OLED स्क्रीन बताई जा रही है। अभी तक Apple के MacBook में OLED डिस्प्ले नहीं दिया गया है। OLED स्क्रीन से यूजर्स को ज्यादा ब्राइट कलर, बेहतर कॉन्ट्रास्ट और शानदार विजुअल एक्सपीरियंस मिलता है। इसके अलावा इसमें टचस्क्रीन सपोर्ट भी मिल सकता है, जो MacBook के लिए एक बड़ा बदलाव होगा। पहले की रिपोर्ट्स में कहा गया था कि Apple MacBook Pro मॉडल में OLED और टच सपोर्ट ला सकता है, जो शायद Apple M6 Chip के साथ 2026 में लॉन्च हो सकते हैं लेकिन अब माना जा रहा है कि Apple इन फीचर्स को पहले एक नए मॉडल में पेश कर सकता है ताकि उसे प्रीमियम कैटेगरी में अलग पहचान मिल सके।

क्या MacBook Ultra की कीमत काफी ज्यादा होगी?

हालांकि OLED स्क्रीन आने से इस लैपटॉप की कीमत भी काफी ज्यादा हो सकती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जब Apple ने 2017 में iPhone X और 2024 में iPad Pro में OLED डिस्प्ले दिया था, तब कंपनी ने उनकी कीमत लगभग 20% तक बढ़ा दी थी। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि MacBook Ultra भी काफी महंगा हो सकता है। नाम को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन ‘Ultra’ ब्रांडिंग पहले से ही Apple Watch Ultra में इस्तेमाल की जा चुकी है, जो Apple के सबसे प्रीमियम डिवाइस में गिना जाता है। इसी तरह MacBook Ultra भी कंपनी के लैपटॉप लाइनअप का सबसे टॉप मॉडल बन सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक यह लैपटॉप साल के अंत तक लॉन्च हो सकता है, हालांकि Apple ने अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है।