2 मार्च को Apple देगा बड़ा सरप्राइज, ये नए प्रोडक्ट्स हो सकते हैं लॉन्च

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 27, 2026, 11:30 AM (IST)
Apple के CEO टिम कुक ने हाल ही में सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि कंपनी का ‘Big Week Ahead’ आने वाला है। यह संकेत है कि 2 मार्च से Apple कई नए प्रोडक्ट्स की घोषणा कर सकता है, हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक रूप से किसी भी प्रोडक्ट की पुष्टि नहीं की है लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार इस हफ्ते iPhone 17e, सस्ते MacBook और नए MacBook Pro मॉडल्स लॉन्च हो सकते हैं। Apple ने पिछले कुछ समय में धीरे-धीरे प्रोडक्ट लॉन्च करने की रणनीति अपनाई है, जिसमें इवेंट्स की बजाय ऑनलाइन अपडेट और प्रेस रिलीज़ के जरिए नई डिवाइस की जानकारी दी जाती है। और पढें: iPhone यूजर्स हो जाएं तैयार, Apple जल्द ला सकता है iOS 26.3.1 का बड़ा अपडेट
रिपोर्ट्स के अनुसार, Apple का यह ‘Special Apple Experience’ तीन दिनों तक चलेगा, 2 मार्च से शुरू होकर 4 मार्च तक चलने की संभावना है। आखिरी दिन ये इवेंट लंदन, न्यूयॉर्क और शंघाई में होने की उम्मीद है, जहां आम लोगों और मीडिया को नए प्रोडक्ट्स को हाथों में लेने का मौका मिल सकता है। यह तरीका Apple द्वारा छोटे हार्डवेयर अपडेट्स के लिए अपनाया जाने वाला नया ट्रेंड माना जा रहा है। और पढें: iPhone 17e फरवरी में हो सकता है लॉन्च, लीक में हुआ खुलासा, मिल सकते हैं ये फीचर्स
A big week ahead. It all starts Monday morning! #AppleLaunch pic.twitter.com/PQ9gM2Gl2r और पढें: 2026 में Apple मचाएगा तहलका, Foldable iPhone से लेकर iPhone 18 तक ये प्रोडक्ट्स करेगा लॉन्च
— Tim Cook (@tim_cook) February 26, 2026
सबसे अधिक चर्चा में रहने वाला प्रोडक्ट iPhone 17e है। कहा जा रहा है कि इस नए iPhone का डिजाइन पिछले मॉडल के समान होगा, लेकिन इसमें कुछ बड़े अपडेट्स मिल सकते हैं। इनमें C1X मोडेम शामिल है, जो तेज नेटवर्किंग सपोर्ट देगा, साथ ही MagSafe चार्जिंग फीचर भी शामिल हो सकता है। इसके अलावा Apple का एक और बड़ा लॉन्च सस्ता MacBook हो सकता है, जो $1,000 (लगभग ₹90,700) से कम कीमत में उपलब्ध होगा। यह MacBook A18 Pro चिपसेट से लैस होगा, वही प्रोसेसर जो iPhone 16 Pro मॉडल्स में इस्तेमाल हुआ था। डिस्प्ले साइज थोड़ा छोटा होगा, लगभग 13-inch से भी कम, ताकि कीमत कम रखी जा सके।
इसके अलावा Apple नए MacBook Pro मॉडल्स भी पेश कर सकता है, जो M5 Pro और M5 Max चिपसेट से लैस होंगे। कुछ रिपोर्ट्स में M5 Max या Ultra चिपसेट वाले Mac Studio की भी उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा Apple Studio Display को भी अपडेट किया जा सकता है।
