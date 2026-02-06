iPhone 17e फरवरी में हो सकता है लॉन्च, लीक में हुआ खुलासा, मिल सकते हैं ये फीचर्स

Apple अपनी अगली किफायती iPhone Series, iPhone 17e को 2026 में लॉन्च करने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, iPhone 17e को iPhone 16e के लॉन्च के ठीक एक साल बाद पेश किया जा सकता है। खबरों के मुताबिक, iPhone 17e का डिजाइन अपने iPhone 16e जैसा ही होगा और इसमें नॉच बनी रहेगी। पहले यह अनुमान लगाया गया था कि Apple अपने नॉन-फ्लैगशिप iPhone में Dynamic Island फीचर ला सकता है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं होगा। और पढें: iPhone 17e मार्केट में जल्द मारेगा एंट्री! फीचर्स लीक, 6.1 इंच डिस्प्ले के साथ मिलेगा!

iPhone 17e का लॉन्च डेट

German Publication Macwelt की रिपोर्ट के अनुसार, iPhone 17e को 19 फरवरी 2026 को लॉन्च किया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि Apple ने पिछले साल 19 फरवरी 2025 को iPhone 16e को पेश किया था। शुरुआती लीक के अनुसार यह फोन 2026 की First Quarter (Q1) में लॉन्च हो सकता है। Apple शायद इस बार इसे किसी बड़े इवेंट के बजाय प्रेस रिलीज के माध्यम से पेश करे।

डिजाइन और कैमरा

रिपोर्ट में कहा गया है कि iPhone 17e में डिजाइन में ज्यादा बदलाव नहीं होंगे। फोन का फ्रंट नॉच और सेल्फी कैमरा वही रहेगा और पिछला सिंगल कैमरा भी वैसा ही रहेगा, हालांकि चार्जिंग सिस्टम में बड़ा अपडेट मिल सकता है। iPhone 16e में सिर्फ Qi वायर्लेस चार्जिंग सपोर्ट था, जो 7.5W का था। iPhone 17e में MagSafe चार्जिंग का सपोर्ट मिल सकता है, जिससे फोन 25W तक फास्ट वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगा।

C1X मोडेम और नेटवर्किंग अपडेट

कहा जा रहा है कि iPhone 17e में नया C1X मोडेम दिया जाएगा, जिसे पहले iPhone Air में सितंबर 2025 में पेश किया गया था। Apple का दावा है कि C1X मोडेम पुराने C1 मोडेम से दोगुनी तेज नेटवर्किंग स्पीड देगा और अधिक Energy-Efficient होगा।