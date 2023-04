Apple CEO Tim Cook पर चढ़ा IPL का 'जादू', DC vs KKR का मैच देखने पहुंचे स्टेडियम

Apple CEO Tim Cook पर भी IPL का क्रेज चढ़ गया है, वो कल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में DC Vs KKR का मैच देखते नजर आए। एप्पल सीईओ टिम कुक से साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर अहूजा और उनके पति भी नजर आए। इससे पहले टिम कुक सुबह दिल्ली के सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल साकेत में एप्पल के दूसरे रिटेल स्टोर की ओपनिंग पर दिखे थे, जहां वो रिटेल स्टोर पर आए ग्राहकों से मिल रहे थे। Also Read - भारत के पहले Apple Store के लॉन्च पर टिम कुक को मिला ऐसा गिफ्ट, खुशी से हुए भावुक

एप्पल CEO टिम कुक भारत आने के बाद मुंबई में कई बॉलीवुड सितारों के साथ-साथ इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी के साथ थ मुलाकात की थी। टिम कुक को माधुरी दीक्षित नेने के साथ मुंबइया अंंदाज में देखा गया है। भारत के पहले एप्पल रिटेल स्टोर की ओपनिंग के दौरान टिम कुक काफी उत्साहित नजर आए थे।

20 अप्रैल को दिल्ली में एप्पल स्टोर ओपन करने के साथ टिम कुक ने दिल्ली वालों का आभार जताया। इससे पहले वो पीएम मोदी से मिले थे। सोनम कपूर ने टिम कुक के साथ अपनी तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट की, जिसे टिम कुक ने रीट्वीट करते हुए लिखा- यादगार शाम के लिए धन्यवाद।

Thank you so much for an unforgettable evening! 🏏🇮🇳 https://t.co/JNGdbt6QnJ

— Tim Cook (@tim_cook) April 20, 2023