Acer Swift Go 2023 लैपटॉप भारतीय बाजार में लॉन्च हो गया है। हाल में कंपनी ने 3.2k OLED डिस्प्ले और AMD 7040-series प्रोसेसर के साथ Acer Swift X 16 लैपटॉप पेश किया था। Acer के इस नए Swift Go 2023 लैपटॉप में 13th generation Intel CPU और OLED स्क्रीन के साथ और भी कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं। आइये, लैपटॉप की कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन के लिए नीचे पढ़ते हैं।

Acer Swift Go 2023 Specification

स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस Acer Swift Go 2023 लैपटॉप में 14 इंच का OLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका पिक्सल रेजलूशन 2880 x 1800, पीक ब्राइटनेस 400 nits और आस्पेक्ट रेशियो 16:10 है। बता दें कि लैपटॉप शानदार विजुअल्स प्रोड्यूस करने के लिए एसर सिनेक्रिस्टल टेक्नोलॉजी का यूज करता है।

कंपनी ने Acer Swift Go 2023 लैपटॉप में 13th generation Intel Core i5-13500H CPU के साथ Intel Iris Xe ग्राफिक्स दिया है। इसके अलावा, लैपटॉप 16GB LPDDR5 RAM और 512GB PCIe Gen 4 NVMe SSD स्टोरेज से लैस है। Swift Go लैपटॉप Windows 11 Home पर रन करता है।

लैपटॉप में दी गई दमदार बैटरी

Acer Swift Go 2023 के एक अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें क्यूएचडी वेब कैमरा मिलता है, जो कम रोशनी में भी हाई क्वालिटी वाली इमेजरी के लिए एसर के टेम्पोरल नॉइज रिडक्शन का यूज करता है। इतना ही नहीं, लैपटॉप फुल-साइज बैकलिट कीबोर्ड के साथ आता है। एसर स्विफ्ट गो 2023 को पावर देने के लिए कंपनी ने इसमें 65Wh की बैटरी है, जो 100W PD चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

कनेक्टिविटी के लिए मिलते हैं कई ऑप्शन

कनेक्टिविटी के लिए इस लैपटॉप में कई ऑप्शन मिलते हैं। इसमें Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, एक HDMI, एक USB 3.2 पोर्ट, एक USB 3.2 Gen 1 पोर्ट, DC-in के साथ एक USB Type-C पोर्ट शामिल हैं। लैपटॉप का साइज 1.49 x 31.2 x 21.7 cm और वजन 1.25 किलोग्राम है। इसका वजन और साइज इसे कहीं भी ले जाने में आसान बनाता है। इसके अलावा भी कंपनी ने अपने इस लेटेस्ट लैपटॉप में और भी कई शानदार फीचर्स दिए हैं।

Acer Swift Go 2023 Price in India

भारतीय बाजार में कंपनी ने अपने इस नए लैपटॉप Acer Swuft GO 2023 को 79,990 रुपये में लॉन्च किया गया है। इसे Acer स्टोर, Acer E-store, Croma, Vijay Sales और ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon से खरीदा जा सकता है।