Acer कंपनी ने आज 5 जून World Environment Day के मौके पर Aspire Vero (2023) लैपटॉप भारत में लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि यह उनका लेटेस्ट इको-फ्रेंडली लैपटॉप है, जिसकी बॉडी का 30 प्रतिशत हिस्सा PCR (Post-Consumer Recycled) मटेरियल से बना है। वहीं, लैपटॉप के की-कैप्स में 50 प्रतिशत PCR मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं कंपनी ने शपथ ली है कि ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से वह हर एक लैपटॉप की बिक्री पर 1 नया पेड़ लगाएंगे। आइए जानते हैं इस लैपटॉप की कीमत, उपलब्धता और स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स। Also Read - Acer ने भारत में लॉन्च की नई Google TV रेंज, 76W दमदार साउंड के साथ मिलेगा ये सब

कंपनी ने Acer Aspire Vero (2023) की शुरुआती कीमत 49,999 रुपये तय की है। इस लैपटॉप को आप कंपनी की वेबसाइट के अलावा, Flipkart और Amazon से भी खरीद सकते हैं। ऑफर की बात करें, तो 5 जून से 9 जून के बीच लैपटॉप की खरीदारी पर आपको 5000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। कंपनी ने इस लैपटॉप को Marianna Blue और Cobblestone Gray कलर ऑप्शन में पेश किया है। Also Read - Computex 2023: Acer Predator Triton 16 लैपटॉप दमदार फीचर के साथ लॉन्च, जानें कीमत

It’s world environment day. And we at Acer are doing our bit to ensure our future isn’t full of scrap. Vero is our latest tribute to that. It’s made of recycled plastic. Because we believe what we save is in the end, what will save us. pic.twitter.com/OMHi6d4RAi

— Acer India (@Acer_India) June 5, 2023