Acer ने भारतीय मार्केट में अपनी नई Google TVs रेंज लॉन्च की है। इस रेंज में O, H, G, I, V और W कई सीरीज शामिल हैं। O सीरीज के तहत कंपनी ने फ्लैगशिप स्तर के मॉडल लॉन्च किए हैं। इनमें 65 और 55 इंच स्क्रन साइज के OLED टीवी मौजूद हैं। V सीरीज में किफायती OLED रेंज पेश की गई है, जिसमें आपको 32 इंच, 43 इंच, 50 इंच और 55 इंच के वेरिएंट्स मिलेंगे। आइए जानते हैं डिटेल्स। Also Read - Computex 2023: Acer Predator Triton 16 लैपटॉप दमदार फीचर के साथ लॉन्च, जानें कीमत

कंपनी ने सभी टीवी प्रोडक्ट्स के लिए अलग-अलग टाइमलाइन सेट की है। इस रेंज में सबसे पहले I सीरीज दस्तक देगी। Acer I series smartTV की कीमत 14,990 रुपये से शुरू होती है। इसकी सेल 6 जून से Amazon, Flipkart, Croma व अन्य रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध होगी। Also Read - Acer Aspire 5 गेमिंग लैपटॉप भारत में हुआ लॉन्च, जानिए कीमत और जबरदस्त फीचर

