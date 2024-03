18 OTT Platforms Blocked: भारत सरकार ने अश्लील कॉन्टेंट प्रसारित करने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ सख्त उठा लिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील कॉन्टेंट दिखाने वाले 18 OTT प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया गया है। इस लिस्ट में 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म, 19 वेबसाइट और 10 ऐप्स शामिल हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इन सभी प्लेटफॉर्म को कई चेतावनी जारी की थी, लेकिन इन चेतावनियों का इनपर कोई असर नहीं पड़ा। इसी क्रम में अब सरकार ने बड़ा कदम उठाते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है। आइए जानते हैं कौन-कौन से प्लेटफॉर्म है इस लिस्ट में शामिल।

PIB India ने अपने ऑफिशियल X (Twitter) हैंडल के जरिए सरकार के इस फैसले के जानकारी दी। ट्वीट में बताया गया है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील कॉन्टेंट दिखाने वाले OTT प्लेटफॉर्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें ब्लॉक कर दिया है। इस लिस्ट में 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किया गया है, जो कि लंबे समय से अपने प्लेटफॉर्म पर अभद्र और अश्लील कॉन्टेंट प्रसारित कर रहे थे। सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म ही नहीं इसके अलावा, इनमें 19 वेबसाइट्स, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स शामिल हैं।

.@MIB_India takes action against Obscene Content on OTT Platforms

➡️18 OTT platforms blocked for obscene and vulgar content after multiple warnings from Union Minister @ianuragthakur

➡️19 Websites, 10 Apps, 57 Social Media Handles of #OTT platforms blocked nationwide

— PIB India (@PIB_India) March 14, 2024