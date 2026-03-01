Xiaomi 17 सीरीज ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो गई है। इस सीरीज के तहत Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra फोन शामिल है। फीचर्स की बात करें, तो दोनों ही फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस है। इनमें Leica ब्रांडेड कैमरा दिया गया है। फोटोग्रीफा के लिए अल्ट्रा फोन 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर से लैस है। अल्ट्रा में जहां 6000mAh की बैटरी दी गई है। वहीं शाओमी 17 6,330mAh बैटरी से लैस है। आइए जानते हैं फोन के सभी फीचर्स, कीमत व उपलब्धता से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, Xiaomi Pad 8 भी मारेगा एंट्री

Xiaomi 17 Ultra Specifications

फीचर्स की बात करें, तो Xiaomi 17 Ultra फोन में 6.9 इंच का 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इस डिस्प्ले में 1060 Nits ब्राइटनेस मिलती है। इसके अलावा, फोन 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 16GB RAM व 512GB स्टोरेज मौजूद है। और पढें: Xiaomi 17 Ultra का आज होगा ग्लोबल लॉन्च, मिल सकते हैं ये सब फीचर्स

फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50MP LOFIC Omnivision 1050L प्राइमरी कैमरा मिलता है। यह 1 इंच कैमरा सेंसर है और इसमें OIS सपोर्ट मिलता है। इसमें 50MP अल्ट्रा-वाइड सेंसर व 200MP का टेलीफोटो सेंसर शामिल है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 50MP OV50M फ्रंट कैमरा मिलता है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग मिलती है। फोन में 6000mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट व 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। और पढें: Xiaomi भारत में लॉन्च करने वाला है ये खास प्रोडक्ट, जानें ये टैबलेट होगा या लैपटॉप

Xiaomi 17 Features, Specifications

Xiaomi 17 फोन में 6.3 इंच का 1.5K OLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इस डिस्प्ले में 3500 Nits ब्राइटनेस मिलती है। इसके अलावा, फोन 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 12GB RAM व 256GB स्टोरेज मौजूद है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50MP प्राइमरी कैमरा मिलता है। इसके अलावा, फोन 50MP टेलीफोटो सेंसर व 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर शामिल है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 50MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में 6330mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट व 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra Pricwe

कीमत की बात करें, तो Xiaomi 17 को EUR 999 (लगभग 1,07,449 रुपये) में पेश किया गया है। वहीं, Xiaomi 17 Ultra को EUR 1,499 (लगभग 1,61,264 रुपये) है। कंपनी ने Xiaomi 17 Ultra Photography Kit और Kit Pro को EUR 99.99 (लगभग 10,757 रुपये) व EUR 199.99 (लगभग 21,515 रुपये) में पेश किया गया है।