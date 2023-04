Xiaomi का फ्लैगशिप स्मार्टफोन अप्रैल में लॉन्चिंग को तैयार है। इस स्मार्टफोन का नाम Xiaomi 13 Ultra होगा और इस पर leica ब्रांडिंग का कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो बेहतर फोटोग्राफी के लिए मशहूर है। अप्रैल में लॉन्च होने वाला यह फोन जल्द ही ग्लोबल मार्केट में दस्तक देगा। इस लॉन्चिंग की जानकारी कंपनी ने ट्वीट करके दी है। Also Read - Twitter के Edit बटन का ऐसे करें यूज, जानें ट्वीट एडिट करने का तरीका

शाओमी के ट्वीट से पता चलता है कि कंपनी ने इसके लिए Leica के साथ पार्टनरशिप की है, जो बेहतर फोटोग्राफी एक्सपीरियंस को मुहैया कराता है। कंपनी इससे पहले भी बता चुका है कि अल्ट्रा वेरिएंट को जल्द ही ग्लोबल मार्केट में पेश किया जाएगा। आइए इसके लीक स्पेसिफिकेशन को जानते हैं।

Xiaomi 13 Ultra में 6.7 इंच का E6 AMOLED LTPO डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसमें Quad HD+ रेजोल्यूशन मिलेगा। इसका रिफ्रेश रेट्स 120Hz का है। इस स्मार्टफोन में Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट मिलेगा। यह जानकारी लीक्स रिपोर्ट से ली है।

Marking another milestone for the strategic cooperation between Xiaomi and @leica_camera, and the mobile photography world.

Debuting this April, #Xiaomi13Ultra will be available in global markets in the coming months. https://t.co/ljTyEmFbGK

— Xiaomi (@Xiaomi) April 6, 2023