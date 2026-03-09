comscore
Vivo X300s जल्द हो सकता है लॉन्च, डिस्प्ले से लेकर कैमरा तक ये मिल सकते हैं फीचर्स

Vivo जल्द ही अपना नया स्मार्टफोन Vivo X300s लॉन्च करने वाला है। यह फोन China में आएगा और इसमें हाई-रेजोल्यूशन डिस्प्ले, 200MP का Zeiss कैमरा, दमदार स्पीकर और बड़ी बैटरी जैसी शानदार सुविधाएं होंगी। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 09, 2026, 03:44 PM (IST)

हाल ही में हुई Mobile World Congress (MWC) 2026 में Vivo का नया स्मार्टफोन देखा गया, जिसे पहले Vivo X300 Max के नाम से जाना जा रहा था। हालांकि उस समय कंपनी ने नए मॉडल की योजना का खुलासा नहीं किया था, लेकिन अब Vivo के एक एग्जीक्यूटिव ने पुष्टि की है कि यह फोन चीन में Vivo X300s के नाम से लॉन्च होगा। इस दौरान कंपनी ने फोन के कई फीचर्स भी शेयर किए हैं, जिनमें डिस्प्ले, कैमरा, स्पीकर और हैप्टिक मोटर शामिल हैं। उम्मीद की जा रही है कि Vivo X300s इस साल मार्च में लॉन्च होगा। news और पढें: Vivo X300 Max फोन 3D Database पर हुआ स्पॉट, फीचर्स भी हुए लीक

Vivo X300s का डिस्प्ले कैसी होगी?

Vivo के प्रोडक्ट मैनेजर हान बॉक्सियाओ ने Weibo पर पुष्टि की है कि यह फोन चीन में Vivo X300s के नाम से आएगा। फोन में 6.78-inch का डिस्प्ले होगा, जो 144Hz की रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। डिस्प्ले में BOE Q10 Plus ल्यूमिनसेंट मैटेरियल का इस्तेमाल होगा और इसमें ‘Circular Polarised Light 2.0’ टेक्नोलॉजी दी जाएगी, जो आंखों की सुरक्षा को बेहतर बनाएगी, यानी लंबे समय तक फोन इस्तेमाल करने पर भी आंखों पर कम तनाव होगा। news और पढें: Oppo K14 Turbo Series भारत में जल्द होगी लॉन्च, मिल सकते हैं ये खास फीचर्स

Vivo X300s के कैमरा और साउंड फीचर्स कितने दमदार हैं?

Vivo X300s के कैमरा और ऑडियो फीचर्स भी शानदार होंगे। फोन में Zeiss ट्यून किया गया 200MP का रियर कैमरा मिलेगा। इसके अलावा फोन में ‘1511 War Drum Master’ नाम का Symmetrical डुअल स्पीकर सेटअप होगा, जो गेमिंग के दौरान 120% तक बेहतर साउंड देगा। फोन में एक खास ‘751440 ultra-sensory vibration motor’ भी दिया गया है, जो सामान्य Haptic मोटर की तुलना में 2.2 गुना ज्यादा बैंडविड्थ देगी। news और पढें: Vivo X300 Max और X300 Ultra मार्च में हो सकता है लॉन्च, लीक में हुआ खुलासा

Vivo X300s की बैटरी और प्रोसेसर से क्या उम्मीद की जाए?

रिपोर्ट्स के अनुसार, Vivo X300s MediaTek Dimensity 9500+ चिपसेट से लैस होगा और इसमें 7000mAh की बड़ी बैटरी होगी। फोन में डुअल रियर कैमरा के साथ एक मिड-रेंज पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस भी दिया जा सकता है। डिस्प्ले 1.5K OLED होने की उम्मीद है और रियर कैमरा मॉड्यूल सर्कुलर शेप में होगा, पिछले साल लॉन्च हुए Vivo X200s की तरह, जो 6.67-inch के Full-HD+ AMOLED डिस्प्ले और MediaTek Dimensity 9400+ चिपसेट के साथ आया था, लॉन्च की तारीख अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि यह इस महीने के अंत तक चीन में पेश कर दिया जाएगा।