Vivo X300s के लॉन्च से पहले कैमरा फीचर्स हुए लीक, जानें क्या होगा खास

Vivo X300s को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है, क्योंकि यह स्मार्टफोन अगले हफ्ते लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने पहले ही इसके कई खास फीचर्स टीजर के जरिए कन्फर्म कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फोन दमदार बैटरी, शानदार कैमरा और प्रीमियम डिजाइन के साथ आएगा, खास बात यह है कि इसे Vivo X300 Ultra और Vivo Pad 6 Pro के साथ लॉन्च किया जाएगा। और पढें: Vivo X300 Ultra और Vivo X300s की लॉन्च डेट का हुआ ऐलान, कंपनी ने डिजाइन किया टीज

बैटरी और डिस्प्ले में क्या खास है?

इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7100mAh की बड़ी बैटरी है। इसके साथ ही इसमें 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा, जिससे फोन बहुत जल्दी चार्ज हो सकेगा। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.78-inch का BOE Q10+ स्क्रीन दिया जा सकता है, जो 1.5K रिजॉल्यूशन और 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। इसका मतलब है कि यूजर्स को स्मूद स्क्रॉलिंग और बेहतरीन विजुअल एक्सपीरियंस मिलेगा, खासकर गेमिंग और वीडियो देखने में। और पढें: Vivo X300 Ultra और X300s की लॉन्च डेट हुई लीक, कलर और स्टोरेज ऑप्शन भी रिवील

क्या है कैमरा फीचर्स?

कैमरा के मामले में भी यह फोन काफी पावरफुल होने वाला है। Tipster Digital Chat Station की लीक के अनुसार, इसमें 50MP का फ्रंट कैमरा दिया जाएगा, जो सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए शानदार रहेगा। वहीं इसके रियर में 200MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा, जिसे Zeiss के साथ ट्यून किया गया है। इसके अलावा इसमें 50MP का अल्ट्रा-वाइड और 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी शामिल हो सकता है। और पढें: Vivo X300s जल्द हो सकता है लॉन्च, डिस्प्ले से लेकर कैमरा तक ये मिल सकते हैं फीचर्स

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क्या हैं बाकी फीचर्स?

बाकी फीचर्स की बात करें तो Vivo X300s में IP68 और IP69 रेटिंग मिल सकती है, जिससे यह धूल और पानी से सुरक्षित रहेगा। इसमें मेटल फ्रेम, 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर और ड्यूल स्पीकर्स जैसे प्रीमियम फीचर्स भी शामिल हो सकते हैं। स्टोरेज ऑप्शन में 12GB से लेकर 16GB RAM और 1TB तक स्टोरेज मिलने की संभावना है।