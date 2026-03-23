Oppo Find X9 Ultra जल्द होगा ग्लोबल लॉन्च, कंपनी ने किया कंफर्म, मिल सकते हैं ये फीचर्स

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 23, 2026, 01:12 PM (IST)
Oppo अपने नए फ्लैगशिप फोन Oppo Find X9 Ultra को अगले महीने कुछ चुनिंदा ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च करने वाला है। यह कंपनी की फ्लैगशिप लाइनअप में तीसरा मॉडल होगा। कंपनी के एक अधिकारी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही Oppo ने पुष्टि की कि Oppo Find X9 Ultra और नया Oppo Find X9s Pro मॉडल जल्द ही चीन में भी पेश किए जाएंगे। हालांकि लॉन्च की सही तारीख अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि दोनों फोन अप्रैल के अंत तक चीन में दिखाई देंगे। कंपनी ने पहले ही कहा था कि Find X9 Ultra में Hasselblad के साथ मिलकर ट्यून किया गया कैमरा सेटअप मिलेगा। और पढें: Vivo X300 Ultra और Vivo X300s की लॉन्च डेट का हुआ ऐलान, कंपनी ने डिजाइन किया टीज
ग्लोबल लॉन्च के बारे में Oppo के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर Pete Lau ने X प्लेटफॉर्म पर जानकारी शेयर की कि Oppo Find X9 Ultra अप्रैल में चुनिंदा वैश्विक बाजारों में उपलब्ध होगा। यह पहली बार होगा जब कंपनी का Ultra Series का फोन चीन के बाहर लॉन्च होगा। इसके साथ ही कंपनी ने फोन की डिजाइन की एक झलक भी शेयर की। इसमें फ्लैट मेटल फ्रेम और रियर पैनल दिखाया गया है। फोन के दाईं ओर एक ऑरेंज कलर का बटन भी नजर आ रहा है, जो एप्पल के कैमरा कंट्रोल बटन जैसा लगता है। और पढें: लॉन्च से पहले सामने आए OPPO Find X9s Pro के फीचर्स, 7000mAh बैटरी के साथ देगा दस्तक
The #OPPOFindX9Ultra is going global! 🌍 और पढें: Vivo X300s जल्द हो सकता है लॉन्च, डिस्प्ले से लेकर कैमरा तक ये मिल सकते हैं फीचर्स
For the first time ever, global users can experience our Ultra flagship smartphone. Get ready for a new benchmark in mobile imaging! 📸 pic.twitter.com/nHnqAoib77
— Pete Lau (@PeteLau) March 23, 2026
चीन में लॉन्च की जानकारी Weibo पर Oppo Find Series प्रोडक्ट मैनेजर Zhuo Shijie ने दी। उन्होंने बताया कि Oppo Find X9s Pro भी अप्रैल में Find X9 Ultra के साथ पेश किया जाएगा। नए Find X9s Pro के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन टिपस्टर Smart Pikachu के अनुसार इसमें 3nm ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट और 7000mAh की बैटरी दी जा सकती है। इसके अलावा इसके बैक पर दो 200MP के कैमरे भी मिल सकते हैं।
Oppo ने पहले ही पुष्टि कर दी है कि Find X9 Ultra की बैटरी 7000mAh से ज्यादा होगी। फोन में Hasselblad-Tune किया गया रियर कैमरा यूनिट मिलेगा। लीक रिपोर्ट्स के अनुसार, Ultra मॉडल में 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा होगा, जिसमें 1/1.28 inch का सेंसर होगा। इसके साथ ही 50MP का सेकेंडरी टेलीफोटो कैमरा भी हो सकता है, जो 10x ऑप्टिकल जूम की सुविधा देगा। कंपनी ने यह भी संकेत दिया है कि लॉन्च से पहले और ज्यादा जानकारी जैसे फोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन अगले कुछ हफ्तों में सामने आएंगे।
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