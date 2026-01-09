लॉन्च से पहले Vivo X200T के स्पेसिफिकेशन हुए लीक, जानिए यहां

और पढें: Vivo T4x 5G पर मिल रही धमाकेदार डील, 730 रुपये महीना देकर यहां से मंगा लें घर

Vivo का अपकमिंग स्मार्टफोन Vivo X200T पिछले कई महीनों से खबरों में बना हुआ है। इस स्मार्टफोन से जुड़ी कई रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं। इनसे संभावित लॉन्चिंग और प्राइसिंग का पता चला है। अब टिप्सटर की तरफ से डिवाइस के स्पेसिफिकेशन रिवील किए गए हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी तक एक्स200टी की लॉन्चिंग, कीमत या स्पेसिफिकेशन को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।

ऐसे हो सकते स्पेसिफिकेशन

गिजबॉट की रिपोर्ट के अनुसार, टिप्सटर अभिषेक यादव ने अपकमिंग Vivo X200T के स्पेसिफिकेशन लीक किए हैं। टिप्सटर की मानें, तो स्मार्टफोन में 6.67 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया जाएगा। इसका रेजलूशन 2800×1260 पिक्सल होगा। पावर के लिए मोबाइल फोन में MediaTek Dimensity 9400+ प्रोसेसर दिया जा सकता है।

यह स्मार्टफोन Android 16 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। इसको अगले पांच साल सॉफ्टवेयर अपडेट और सात साल सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। फोटो के लिए अपकमिंग फोन में 50MP का Sony LYT-702 लेंस, 50MP का Samsung JN1 टेलीफोटो सेंसर और 50MP का अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस मिल सकता है। सेल्फी के लिए 32MP का कैमरा दिया जा सकता है।

बैटरी

पिछली रिपोर्ट्स में कहा गया कि अपकमिंग फोन में 6500mAh की बैटरी मिलने की संभावना है। यह 40 वॉट फास्ट चार्जिंग से लैस होगा। इसमें वेपर कूलिंग सिस्टम भी मिल सकता है, जिससे हीटिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। इसके साथ फोन में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स भी मिलेंगे।

संभावित लॉन्चिंग और कीमत

हाल ही में आई लीक्स और रिपोर्ट्स में कहा गया कि वीवो एक्स 200टी को मार्च तक लॉन्च किया जा सकता है। इस फोन की कीमत 55 हजार के आसपास रखी जा सकती है। इसके आने से भारतीय बाजार में कॉम्पिटिशन कई गुना बढ़ जाएगा।

Vivo Y19s 5G

नवंबर 2025 में लॉन्च हुए वीवो वाय19एस की बात करें, तो इस स्मार्टफोन की कीमत 10,999 रुपये से शुरू होती है। इस स्मार्टफोन में Android 15 पर रन करने वाला Funtouch OS 15 है। इसमें 6.74 इंच का एचडी प्लस एलसीडी डिस्प्ले दिया गया है। इसका रेजलूशन 1600 × 720 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज है। इसमें MediaTek Dimensity 6300 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और 128GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसको माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है।

इस स्मार्टफोन में 13MP का मेन सेंसर और 0.08MP का अन्य लेंस दिया गया है, जबकि फ्रंट में 5MP का कैमरा मिलता है। इसको IP64 की रेटिंग के साथ MIL -STD-810H का सर्टिफिकेशन मिला है। इसके अलावा, हैंडसेट में 15 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली 6000mAh की बैटरी भी दी गई है।