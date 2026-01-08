Vivo T4x 5G पर मिल रही धमाकेदार डील, 730 रुपये महीना देकर यहां से मंगा लें घर

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Jan 08, 2026, 03:17 PM (IST)
Vivo T4x 5G स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7300 5G प्रोसेसर दिया गया है। इसका प्रोसेस नॉड 4nm है। इसकी क्लॉक स्पीड 4 × 2.5 GHz + 4 × 2.0 GHz और सीपीयू कोर काउंट 8 है।
Vivo T4x स्मार्टफोन में 6.72 इंच का LCD डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2408 × 1080 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसकी पिक्सल डेंसिटी 393 ppi, स्क्रीन ब्राइटनेस 1050 निट्स और डिस्प्ले कलर 16.7 मिलियन है।
Vivo T4x में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50MP का AI लेंस और 2MP का बोकेह सेंसर है। इसमें नाइट, पोट्रेट, फोटो, वीडियो, पैनो, डॉक्यूमेंट और स्लो-मोशन जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
Vivo T4x में Accelerometer, Color Temperature, Ambient Light और Proximity जैसे सेंसर दिए गए हैं। इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है।
सेल्फी के लिए Vivo T4x 5G स्मार्टफोन में 8MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.05 है। इसके कैमरे एचडी वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। इसमें पोट्रेट, फोटो, वीडियो और लाइव मोड दिया गया है।
Vivo T4x में 5जी, 4जी, डुअल सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इसके साथ मोबाइल फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलता है।
Vivo T4x 5G फोन क्रोमा पर लिस्ट है। इस स्मार्टफोन के 6GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 15,499 रुपये है। इस डिवाइस का 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल 18,499 रुपये में मिल रहा है।
इस 5जी स्मार्टफोन पर 500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस पर 730 रुपये पर मंथ की EMI मिल रही है। हालांकि, यह साफ नहीं किया गया है कि मोबाइल फोन पर एक्सचेंज ऑफर मिलेगा या नहीं।
