comscore
ENG
  • Home
  • Mobile
  • Vivo V70 Series India Launch On 19 Feb 2026 With Zeiss Camera Flipkart Amazon Sale

Vivo V70 और Vivo V70 Elite की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, Zeiss कैमरा के साथ मिलेंगे ये फीचर्स

Vivo V70 सीरीज की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। सीरीज में कंपनी दो फोन Vivo V70 और Vivo V70 Elite लेकर आने वाली है। Flipkart-Amazon दोनों जगह होगी सेल।

Published By: Manisha | Published: Feb 05, 2026, 12:57 PM (IST)

Vivo V70 series
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Vivo V70 सीरीज की इंडिया लॉन्च डेट फाइनली कंफर्म हो गई है। कंपनी इस सीरीज के तहत दो स्मार्टफोन भारतीय मार्केट में पेश करने वाली है, जिसमें Vivo V70 और Vivo V70 Elite फोन शामिल होंगे। फोन की सेल Flipkart और Amazon दोनों ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। दोनों ही प्लेटफॉर्म पर फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव की जा चुकी है। इन साइट के जरिए फोन के फीचर्स कंफर्म हो गए हैं। वीवो वी70 फोन जहां Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर से लैस होने वाला है। वहीं, Vivo V70 Elite फोन Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर से लैस होगा। आइए जानते हैं भारत में कब लॉन्च होंगे ये दोनों स्मार्टफोन। news और पढें: Vivo V70 Elite फोन Snapdragon 8s Gen 3 चिप के साथ मारेगा एंट्री! गीकबेंच पर हुआ स्पॉट

Vivo V70 Series Launch date in India

कंपनी ने फाइनली Vivo V70 Series की लॉन्च डेट रिवील कर दी है। भारत में Vivo V70 और Vivo V70 Elite स्मार्टफोन 19 फरवरी दोपहर 12 बजे लॉन्च होने वाले हैं। जैसे कि हमने बताया दोनों ही फोन की सेल Flipkart और Amazon पर उपलब्ध होने वाली है। news और पढें: Vivo V70 Series भारत में जल्द होगी लॉन्च, कंपनी की पुष्टि, मिल सकते हैं ये खास फीचर्स

Vivo V70, Vivo V70 Elite Design And Specifications

कंपनी ने फोन के कई फीचर्स कंफर्म कर दिए हैं। वीवो वी70 फोन Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर से लैस होने वाला है। वहीं, Vivo V70 Elite फोन Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में Zeiss लैस वाला कैमरा सेटअप दिया जाने वाला है। news और पढें: Vivo V70 और V70 Elite की भारत में लॉन्चिंग कंफर्म, दमदार फीचर्स के साथ लेंगे एंट्री

फोटोग्राफी के लिए फोन के फीचर्स रिवील कर दिए गए हैं। फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ आने वाला है। इसके साथ 50MP का वाइंड एंगल कैमरा और 50MP का Zeiss टेलीफोटो सेंसर मौजूद होगा। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 50MP का फ्रंट कैमरा मिलने वाला है।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

Trending Now

साथ ही फोन में 1.5K Ultra OLED डिस्प्ले मौजूद होगा, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का होने वाला है। वहीं, डिस्प्ले में 5000 Nits तक की ब्राइटनेस मिलने वाली है। वहीं, फोन की बैटरी 6500mAh की होगी, जिसके साथ आपको 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने वाला है। Elite मॉडल में कंपनी Passion Red, Sand Beige और Authentic Black कलर ऑप्शन मिल सकते हैं। वहीं, दूसरी ओर Vivo V70 फोन में Passion Red और Lemon Yellow कलर ऑप्शन मिलेंगे।