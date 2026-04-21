Vivo के इन पॉपुलर फोन की कीमत में आया भारी उछाल, अब खरीदना पड़ेगा महंगा

Vivo के भारतीय ग्राहकों के लिए बुरी खबर है। कंपनी ने चुपके से एक साथ कई स्मार्टफोन की कीमत बढ़ा दी हैं, जिससे अब फोन खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। इनमें Vivo T5x से लेकर Vivo Y31 5G तक शामिल हैं। माना जा रहा है कि रैम और स्टोरेज चिप के प्राइस में आए उछाल के कारण फोन के दाम में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, वीवो ने अभी तक आधिकारिक तौर पर प्राइस हाइक को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। और पढें: Vivo के 9020mAh बैटरी वाले फोन की पहली सेल आज, मिल रहा 3000 का बंपर Discount

Vivo Smartphone Price Hike

रिपोर्ट के अनुसार, स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने अपने पॉपुलर फोन के दाम में 1000 से 4000 रुपये तक का इजाफा किया है। मोबाइल फोन के नए प्राइस ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखने लगे हैं। सबसे पहले Vivo T5x की बात करें, तो इस फोन के 6GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट को 18,999 रुपये में लॉन्च किया गया था। हालांकि, प्राइस अपडेट होने के बाद इसकी कीमत अब 22,999 रुपये हो गई है। इसका 8GB+128GB व 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल 24,999 रुपये व 26,999 रुपये में मिल रहा है। और पढें: Vivo V70 FE पर 4500 रुपये का Discount ऑफर, सस्ते में पाएं 200MP कैमरा फोन

Vivo V70 Elite भी महंगा हो गया है। इस फोन की कीमत अब 55,999 रुपये है। इसे 51,999 रुपये के प्राइस टैग के साथ पेश किया गया था। Vivo V70 की भी कीमत बढ़ी है। इसका 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट 45,999 रुपये की जगह 49,999 रुपये में मिल रहा है। 12GB+256GB की कीमत 49,999 रुपये से बढ़कर 53,999 रुपये हो गई है।

Y-सीरीज के फोन भी हुए महंगे

Vivo Y400 की कीमत में इजाफा हुआ है। इस अपडेशन से फोन के 8GB+128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 25,999 रुपये से बढ़कर 28,999 रुपये हो गई है। इसका 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल 27,999 रुपये की बजाय 31,999 रुपये में मिल रहा है।

Vivo Y51 Pro के दाम में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके 8GB+128GB और 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपये व 30,999 रुपये हो गई है। इन दोनों वेरिएंट को 24,999 रुपये और 27,999 रुपये में पेश किया गया था।

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Vivo Y31 5G हुआ मंहगा

प्राइस हाइक की लिस्ट में वीवो वाय31 5जी भी है। इस फोन के 4GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 1000 रुपये बढ़ाई गई है, जिससे अब इसे 18,999 रुपये की जगह 19,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसका 6GB+128GB स्टोरेज मॉडल 20,999 रुपये की जगह 23,999 रुपये में मिलेगा।