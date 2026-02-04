Vivo V70 सीरीज जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। हाल ही में कंपनी ने इस सीरीज की इंडिया लॉन्चिंग को कंफर्म किया है। इस सीरीज के तहत कंपनी दो फोन Vivo V70 Elite और Vivo V70 लेकर आने वाली है। इन फोन को आप Amazon व Flipkart दोनों ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीद सकेंगे। लॉन्च से पहले Vivo V70 Elite फोन गीकबेंच बेंचमार्किंग साइट पर लिस्ट हुआ है। अमेजन व फ्लिपकार्ट लिस्टिंग से कंफर्म हो चुका है कि यह फोन Snapdragon 8 सीरीज से लैस होने वाला है। इसके अलावा, फोन में तीन कलर ऑप्शन मौजूद होंगे। आइए जानते हैं सबी डिटेल्स। और पढें: Vivo T4x 5G फोन को 562 रुपये EMI देकर लाएं घर, 6500mAh बैटरी-50MP कैमरा के साथ मिलेगा ये सब

Vivo V70 Elite Spotted on Geekbench

Anvin (@ZionsAnvin) ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए जानकारी दी है कि Vivo फोन मॉडल नंबर V2548 के साथ गीकबेंच बेंचमार्किंग साइट पर स्पॉट किया गया है। टिप्सटर ने बताया यह Vivo V70 Elite फोन का मॉडल नंबर है। इस लिस्टिंग के जरिए फोन की परफॉर्मेंस से जुड़ी डिटेल्स सामने आई है। फोन में 12GB RAM मिलेगी। इसके अलावा, फोन Android 16 के साथ दस्तक दे सकता है। पोस्ट में शेयर स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि फोन का सिंगल कोर स्कोर 1973 प्वाइंट्स है। वहीं, फोन का मल्टी-कोर स्कोर 4,863 प्वाइंट्स है। और पढें: Vivo X300 सीरीज में आ रहा नया फोन, फोल्डेबल डिवाइस से भी उठ सकता है पर्दा!

जैसे कि हमने बताया इन स्मार्टफोन की सेल Amazon और Flipkart पर उपलब्ध होगी। दोनों ही साइट पर फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है। Vivo V70 Elite फोन को तीन कलर ऑप्शन में पेश किया जाने वाला है, जिसमें Passion Red, Sand Beige और Authentic Black कलर ऑप्शन शामिल है। वहीं, दूसरी ओर कंपनी Vivo V70 फोन को दो कलर ऑप्शन Passion Red और Lemon Yellow में पेश करने वाली है।

फीचर्स की बात करें, तो Vivo V70 Elite फोन Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर से लैस होने वाला है। वहीं, दूसरी ओर वीवो वी70 फोन Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर से लैस हो सकता है। दोनों ही फोन में कंपनी 6.59 इंच का डिस्प्ले दे सकती है, जिसका रिफ्रेश रेट 120hz का होगा। डिस्प्ले में आपको 5000 Nits तक की ब्राइटनेस मिलेगी। वहीं, फोन की बैटरी 6500mAh की होगी, जिसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मौजूद हो सकता है।