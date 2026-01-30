Vivo V70 Series भारत में जल्द होगी लॉन्च, कंपनी की पुष्टि, मिल सकते हैं ये खास फीचर्स

और पढें: Vivo V70 और V70 Elite की भारत में लॉन्चिंग कंफर्म, दमदार फीचर्स के साथ लेंगे एंट्री

Vivo ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह भारत में अपनी नई V70 Series को जल्द लॉन्च करने जा रहा है। इस बार कंपनी दो स्मार्टफोन पेश करेगी, Vivo V70 और Vivo V70 Elite, V Series को हमेशा से शानदार कैमरा और स्टाइलिश डिजाइन के लिए जानी जाती है, खास बात यह है कि इस बार Vivo परफॉर्मेंस, डिजाइन और मजबूती तीनों पर बड़ा फोकस कर रहा है। Zeiss कैमरा ब्रांडिंग के साथ यह सीरीज प्रीमियम यूजर्स को टारगेट करेगी। और पढें: Vivo V70 Series: भारत में लॉन्च से पहले कीमत और डिजाइन लीक, जानें क्या-क्या होगा खास

डिजाइन कैसा होगा

Vivo India की वेबसाइट पर V70 Series का लॉन्च पेज लाइव हो चुका है, जिससे इसके डिजाइन की पहली झलक मिल गई है। फोन में नया स्क्वायर शेप कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप नजर आता है। यह डिजाइन पुराने Vivo V60 के पिल-शेप कैमरा मॉड्यूल से काफी अलग है। इसके साथ ही फोन में नया Passion Red कलर ऑप्शन भी मिलेगा। कंपनी ने बताया है कि V70 Series में एयरोस्पेस-ग्रेड एल्यूमिनियम फ्रेम दिया जाएगा, जो इसे ज्यादा मजबूत बनाएगा। इसके अलावा फोन को IP68 और IP69 रेटिंग मिलेगी, यानी यह पानी और धूल से बेहतर सुरक्षा देगा। और पढें: Vivo V70 FE जल्द भारत में हो सकता है लॉन्च! Geekbench पर हुआ स्पॉट

कैमरा और प्रोसेसर

कैमरे की बात करें तो Vivo V70 Elite फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए खास हो सकता है। इसमें 50MP का मेन कैमरा, 50MP का 3x टेलीफोटो लेंस और एक अल्ट्रावाइड कैमरा मिलेगा। सेल्फी के लिए भी फोन में 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। सभी कैमरों में Zeiss की ट्यूनिंग होगी, जिससे फोटो और वीडियो क्वालिटी बेहतर होने की उम्मीद है। Vivo के मुताबिक V70 Elite में 4K HDR वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। परफॉर्मेंस के लिए Elite वेरिएंट में Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर और V70 में Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट दिया जाएगा। दोनों फोन में LPDDR5X RAM और UFS 4.1 स्टोरेज मिलेगी, जो पिछले मॉडल से बड़ा अपग्रेड है।

डिस्प्ले, बैटरी और कीमत



डिस्प्ले और बैटरी के मामले में भी Vivo ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। V70 Series में 1.5K AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी जाएगी। V70 Elite में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, जो तेज और ज्यादा सुरक्षित होता है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 6500mAh की बड़ी बैटरी और 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा, साथ ही बायपास चार्जिंग फीचर भी दिया जाएगा, जो गेमिंग के दौरान फोन को ज्यादा गर्म होने से बचाता है, लॉन्च डेट अभी सामने नहीं आई है लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन अगले महीने भारत में लॉन्च हो सकता है। कीमत की बात करें तो Vivo V70 Elite की कीमत 55,000 रुपये से कम हो सकती है।

Add Techlusive as a Preferred Source