Upcoming Smartphones: Samsung Galaxy M47 5G से लेकर OnePlus N6 तक, अगले हफ्ते धमाल मचाने आ रहे ये फोन

Upcoming Smartphones in India: आपका स्मार्टफोन पुराना हो गया है, अब नया मोबाइल फोन लेने की सोच रहे हैं, तो रुक जाओ, क्योंकि अगले हफ्ते और आने वाले महीने यानी जुलाई में भारतीय बाजार में कई शानदार स्मार्टफोन आने वाले हैं, जिनमें आपको दमदार बैटरी ही नहीं बल्कि शानदार कैमर, प्रोसेसर और स्टोरेज मिलेगी। इसके साथ एचडी स्क्रीन भी मिलेगी, जिससे आपके गेम खेलने और मूवी देखने का एक्सपीरियंस बेहतर होगा। चलिए इस खबर में डालते हैं अपकमिंग मोबाइल फोन पर एक नजर… और पढें: Oppo Reno 16 सीरीज की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, यूनिक डिजाइन के साथ मारेगा धमाकेदार एंट्री

OnePlus N6

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वनप्लस एन6 भारत में 30 जून 2026 को लॉन्च होने वाला है। इस फोन में 8000mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी, जो 45 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। इसमें अल्ट्रा स्मूथ एक्सपीरियंस देने के लिए OxygenOS 16 दिया गया है। इसमें 50MP का कैमरा है। इसके अलावा, हैंडसेट में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1200 निट्स वाली ब्राइट स्क्रीन दी गई है। और पढें: अगले हफ्ते आ रहे धाकड़ फोन, देखें पूरी लिस्ट

Samsung Galaxy M47 5G

सैमसंग गैलेक्सी एम47 5जी 29 जून 2026 को भारत में लॉन्च होने वाला है। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए फोन में Snapdragon प्रोसेसर दिया गया है। इस डिवाइस के डिस्प्ले पर Corning Gorilla Glass Victus+ लगा है, जो वॉटर और स्क्रैच रसिस्टेंट है। इसकी बैटरी 45 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसमें बायपास चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया है। इसकी स्क्रीन 6.7 इंच की है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसमें 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसे रेड और ब्लेज ब्लू कलर में खरीदा जा सकेगा।

OPPO Reno 16 Series

OPPO Reno 16 सीरीज भारत में लॉन्च होने वाली है। इस लाइनअप को 2 जुलाई 2026 को पेश किया जाएगा। इसमें पॉप-अप 3डी Holoverse डिजाइन दिया गया है। साथ ही, AI Snap Key को भी जगह दी गई है। इसके अलावा, AI Remix जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। यह लेटेस्ट ऑक्सीजन ओएस 16 पर काम करेगा।

Nothing Phone (4b)

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नथिंग फोन 4बी चर्चित स्मार्टफोन है। इस डिवाइस को 7 जुलाई 2026 को लॉन्च किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अपकमिंग फोन में 6.77 इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा। इसमें क्वालकॉम का Snapdragon 6 Gen 4 प्रोसेसर और 8 जीबी रैम और 256 जीबी तक की स्टोरेज दी जा सकती है। इसका कैमरा 50MP और बैटरी 5400एमएएच की हो सकती है।