Samsung Galaxy M47 5G स्मार्टफोन फाइनली भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी की मिड-रेंज सीरीज का स्मार्टफोन है। फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में 6.7 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 4nm 5G प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 6000mAh की है, जिसके साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। आइए जानते हैं फोन की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: 20,000 रुपए से कम में खरीदें ये 8 धांसू टैबलेट, कम कीमत में मिलेंगे ज्यादा फीचर्स

Samsung Galaxy M47 5G Pricing and availability

कंपनी ने Samsung Galaxy M47 5G को 22,999 रुपये की कीमत में पेश किया है। इस फोन को दो कलर ऑप्शन Rogue Red और Blaze Blue में पेश किया गया है। फोन की सेल Amazon Prime Day Sales के दौरान 4 जुलाई से शुरू होने जा रही है। और पढें: Upcoming Smartphones: Samsung Galaxy M47 5G से लेकर OnePlus N6 तक, अगले हफ्ते धमाल मचाने आ रहे ये फोन

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The all-new #GalaxyM47 5G is here to take your gaming to the next level!

Enjoy smooth performance powered by Snapdragon processor and Fast LPDDR5X RAM. Keep every session going with a long-lasting battery, and every detail vivid on a bright super AMOLED… pic.twitter.com/HzHGrRwLz7 — Samsung India (@SamsungIndia) June 29, 2026

Samsung Galaxy M47 5G Specs

फीचर्स की बात करें, तो सैमसंग के फोन में 6.7 इंच का FHD+ Infinity-O Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। वहीं, इसमें 1400 Nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है। डिस्प्ले में Corning Gorilla Glass Victus+ प्रोटेक्शन भी दी गई है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 6 Gen 3 4nm 5G प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने फोन में 6GB RAM और 8GB RAM के ऑप्शन पेश किए हैं। वहीं, फोन की स्टोरेज में 128GB व 256GB स्टोरेज मिलती है। यह फोन Android 16 बेस्ड Samsung One UI 8.5 पर काम करता है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ आता है। वहीं, 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 2MP का मैक्रो सेंसर मौजूद है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 12MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

फोन की बैटरी 6000mAh की है, जिसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। वहीं, सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है।

स्पेसिफिकेशन Samsung Galaxy M47 5G डिस्प्ले 6.7-इंच FHD+ Infinity-O Super AMOLED रिफ्रेश रेट 120Hz पीक ब्राइटनेस 1400 Nits डिस्प्ले प्रोटेक्शन Corning Gorilla Glass Victus+ प्रोसेसर Snapdragon 6 Gen 3 (4nm) 5G रैम 6GB / 8GB स्टोरेज 128GB / 256GB ऑपरेटिंग सिस्टम Android 16 आधारित Samsung One UI 8.5 रियर कैमरा 50MP (OIS) + 8MP Ultra-Wide + 2MP Macro फ्रंट कैमरा 12MP बैटरी 6000mAh फास्ट चार्जिंग 45W फिंगरप्रिंट सेंसर साइड-माउंटेड कनेक्टिविटी 5G

Samsung Galaxy M47 5G को इन फोन से मिलेगी टक्कर

Vivo T5x

Vivo T5x फोन में 6.76 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 7400 Turbo प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 7200mAh की है। फोन के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज की कीमत 22,999 रुपये है।

Realme P4R 5G

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Realme P4R 5G फोन में 6.8 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 8000mAh की है। फोन के 6GB RAM + 256GB स्टोरेज की कीमत 22,999 रुपये है।