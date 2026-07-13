Published By: Manisha | Published: Jul 13, 2026, 08:23 PM (IST)
Samsung Galaxy M47 5G स्मार्टफोन लॉन्च के कुछ ही हफ्तों के अंदर महंगा हो गया है। कंपनी इस फोन को 25,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया था। वहीं, अब इसे खरीदने के लिए आपको अलग से कई हजार रुपये देने होंगे। नई कीमतों की जानकारी देने से पहले फीचर्स की बात करें, तो फोन में 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए 50MP कैमरा मिलता है। यहां जानें फोन की नई कीमत से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: Samsung Galaxy M47 5G फोन 6000mAh बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन
कंपनी ने Samsung Galaxy M47 5G को 25,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया था। वहीं, अब इस फोन को आप 7000 रुपये महंगा यानी 32,999 रुपये की कीमत में खरीद सकेंगे। यह दाम फोन के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट का है। फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 36,999 रुपये हो गई है, जो कि 28,999 रुपये है। वहीं, 8GB RAM + 256GB स्टोरेज की कीमत 33,999 रुपये थी, जो कि 41,999 रुपये हो गई है। इसे कंपनी ने 8000 रुपये महंगा कर दिया है। और पढें: Upcoming Smartphones: Samsung Galaxy M47 5G से लेकर OnePlus N6 तक, अगले हफ्ते धमाल मचाने आ रहे ये फोन
|वेरिएंट
|लॉन्च कीमत
|नई कीमत
|बढ़ोतरी
|6GB RAM + 128GB Storage
|₹25,999
|₹32,999
|₹7,000
|8GB RAM + 128GB Storage
|₹28,999
|₹36,999
|₹8,000
|8GB RAM + 256GB Storage
|₹33,999
|₹41,999
|₹8,000
फीचर्स की बात करें, तो फोन में 6.7 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz है। डिस्प्ले में Corning Gorilla Glass Victus+ मिलती है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर से लैस है।
फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके साथ 5MP का सेकेंडरी कैमरा मिलता है। इसके साथ 2MP का मैक्रो सेंसर दिया है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 12MP का ही फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में कंपनी ने 6000mAh की जंबो बैटरी मिलती है। इसके साथ आपको 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा।
|फीचर
|डिटेल्स
|डिस्प्ले
|6.7-इंच FHD+ डिस्प्ले
|रिफ्रेश रेट
|120Hz
|डिस्प्ले प्रोटेक्शन
|Corning Gorilla Glass Victus+
|प्रोसेसर
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
|रियर कैमरा
|50MP (Primary) + 5MP (Secondary) + 2MP (Macro)
|फ्रंट कैमरा
|12MP
|बैटरी
|6000mAh
|फास्ट चार्जिंग
|45W Fast Charging
|सिक्योरिटी
|In-display Fingerprint Sensor (यदि उपलब्ध)
|कनेक्टिविटी
|5G सपोर्ट
आपको बता दें, कंपनी ने इस स्मार्टफोन को पिछले हफ्ते ही मार्केट में लॉन्च किया था। लॉन्च के वक्त और अब की कीमतों में जमीन आसमान का अंतर है।
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