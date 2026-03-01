Samsung Galaxy S26 स्मार्टफोन पिछले ही दिनों भारतीय मार्केट में लॉन्च हुआ है। यह कंपनी की नेक्स्ट जनरेशन फ्लैगशिप सीरीज है, जिसकी सेल अभी शुरू भी नहीं हुई है। अगर आप सैमसंग के इस प्रीमियम फोन को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो जरा रूक जाइए। नए फोन पर हजारों व लाखों रुपये खर्च करने से पहले आपको सिर्फ 1 ब्रांड तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मार्केट में कई ऐसे दमदार स्मार्टफोन खरीदने के लिए उपलब्ध हैं, जो कि परफॉर्मेंस, कैमरा व बैटरी में सैमसंग गैलेक्सी एस26 को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। यहां देखें सैमसंग की बराबरी में मौजूद दमदार फोन की लिस्ट। और पढें: Vivo X300 5G यहां हुआ 7500 रुपये सस्ता, स्टॉक खत्म होने से पहले यहां करें ऑर्डर

Vivo X300 5G

Samsung Galaxy S26 फोन को कंपनी ने 87,999 रुपये में लॉन्च किया है। वहीं, Vivo X300 फोन को आप 81,998 रुपये में खरीद सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो वीवो के फोन में 6.31 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। यह फोन Mediatek Dimensity 9500 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में Zeiss का 200MP + 50MP + 50MP रियर कैमरा सेटअप मिलता है। फोन की बैटरी 6040mAh की है। और पढें: Samsung Galaxy S26 VS Samsung Galaxy S25: एक-दूसरे से कितना अलग हैं दोनों फोन? जानें यहां

OnePlus 15 5G

OnePlus 15 5G फोन को आप और भी कम 75,999 रुपये में खरीद सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो वनप्लस के फोन में 6.78 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही इसमें दमदार Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का रियर व 32MP का सेल्फी कैमरा सेटअप मौजूद है।

Google Pixel 10

Google Pixel 10 को 74,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें आपको 6.3 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। यह फोन Google Tensor G5 चिप से लैस है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 48MP + 10.8MP + 13MP कैमरा सेटअप मिलता है। फोन की बैटरी 4970mAh की है।

iQOO 15

iQOO 15 की कीमत 79,999 रुपये है। इसमें 6.85 इंच का डिस्प्ले मौजूद है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 50MP कैमरा मिलता है। वहीं, फोन में 7000mAh की जंबो बैटरी भी मिलती है, जिसके साथ 100W फास्ट चार्जंग सपोर्ट मौजूद है।

Add Techlusive as a Preferred Source

​iPhone 17

​iPhone 17 को 82,900 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें 6.3 इंच डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, फोन A19 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 48MP कैमरा मौजूद है।